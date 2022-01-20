В решении ситуации с Украиной есть два пути - диалог, чтобы перейти к деэскалации, и конфликт. Об этом 19 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой, передает Twitter Госдепа

Блинкен спешит в Киев, чтобы успеть до войны - Бортник © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Он назвал дипломатию — предпочтительным путем и заверил, что США настроены «продолжать дипломатию так долго и так далеко, насколько» Вашингтон сможет.

«Если это не принесет результатов, это будет потому, что РФ избрала другой путь, а не потому, что США, европейские союзники, Украина не стремились решать разногласия с Россией на мирной основе, посредством диалога и через дипломатию» — добавил он.

Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия якобы «сосредоточила войска на границе с Украиной». Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.