«Это дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины», — написал Блинкен.
Накануне стало известно, что Блинкен после поездки на этой неделе на Украину и в ФРГ проведет встречу с главой МИД РФ в Женеве. Высокопоставленный представитель Госдепартамента отметила, комментируя предстоящие переговоры коллег, что США готовы к продолжению конструктивного диалога с Россией по вопросам безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва и Вашингтон активно готовят встречу главы МИД РФ и госсекретаря США.
Ранее в этот день состоялись телефонные переговоры Лаврова и Блинкена. В ходе беседы стороны обсудили итоги прошедшего раунда диалога РФ и США по стратегической безопасности, а также заседания Совета Россия-НАТО. В МИД РФ позже уточнили, что Лавров призвал госсекретаря США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.
В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.
I’m traveling to Kyiv and Berlin, where I will meet with our partners and allies, before meeting with my Russian counterpart in Geneva. This is a diplomatic effort to de-escalate tensions surrounding the unprovoked Russian military build-up on Ukraine’s borders. pic.twitter.com/dAP2nkrXfK— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 18, 2022