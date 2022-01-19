Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве для разрядки напряженности вокруг сообщений о ситуации на Украине. Об этом глава Госдепа сообщил 19 января в своем Twitter

Украина признала победу РФ в переговорах с США © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Накануне стало известно, что Блинкен после поездки на этой неделе на Украину и в ФРГ проведет встречу с главой МИД РФ в Женеве. Высокопоставленный представитель Госдепартамента отметила, комментируя предстоящие переговоры коллег, что США готовы к продолжению конструктивного диалога с Россией по вопросам безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва и Вашингтон активно готовят встречу главы МИД РФ и госсекретаря США.

Ранее в этот день состоялись телефонные переговоры Лаврова и Блинкена. В ходе беседы стороны обсудили итоги прошедшего раунда диалога РФ и США по стратегической безопасности, а также заседания Совета Россия-НАТО. В МИД РФ позже уточнили, что Лавров призвал госсекретаря США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.