Стали известны участники, которые попали в лонг-лист украинского национального отбора на участие в международном песенном конкурсе «Евровидения-2022». Список был опубликован на официальной странице отбора в Instagram

Alina Pash, Amariia, Barleben, DOdoBro, Cloudless, Fizruk, Gorim!, IDXO, Kalush Orchestra, LAUD, Laura Marti, Michael Soul, Our Atlantic, Oyedamola, Roxolana, Schor, SHY, Sofia Shanti, SOWA, The blue artic, The Tape Machine, Victoria NIRO, Wellboy, АНЦЯ, Вика Ягич, Східзахід, Юлия Тимочко.

Список финалистов будет опубликован уже на следующей неделе, а сам финал запланирован на 12 февраля, транслировать его в прямом эфире будет телеканал UA: ПЕРВЫЙ.

«Евровидение-2022» пройдет в Турине, так как предыдущий конкурс выиграла итальянская группа Måneskin. Новое музыкальное состязание назначено на 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10 и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 государства.