Минобороны Канады направило отряд специального назначения на Украину на фоне обострения ситуации вокруг этой страны, передает 17 января канадский телеканал Global News со ссылкой на неназванные источники

Украина сейчас зависима от России как никогда – Мураев © Facebook, Евгений Мураев / Facebook, Евгений Мураев / Перейти в фотобанк собеседники телеканала, такой шаг стал «частью усилий» со стороны союзников НАТО по «сдерживанию российской агрессии и выявлению путей поддержки украинского правительства».

Еще одна задача, поставленная перед спецназовцами, — эвакуация канадских дипломатов в случае обострения ситуации на Украине.

Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать.

В Москве подчеркивали, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.