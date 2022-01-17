Украинский ведущий-русофоб Игорь Кондратюк вспомнил скандальное признание коллеги, артиста Андрея Данилко, который когда-то открыто сформулировал свое отношение к президенту России Владимиру путину. Об этом 16 января написал «Главком»

В Германии оценили, нужна ли новому канцлеру встреча с Путиным © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Он давным-давно, задолго до 14-го года, сказал, что ему нравится молодой президент России. Меня это немного резануло — я такой: мне президенты России не нравятся и никогда не нравились».

Кондратюк добавил, что не понимает, зачем такое говорить публично, но уточнил, что Данилко имел в виду «историю с Кучмой», который в то время надоел украинцам.

Ведущий-русофоб констатировал, что украинский шоу-бизнес в целом «ватный», ведь таких примеров довольно много, в частности, в свое время «метался» и Иван Дорн.

«Ватноватый — весь украинский шоу-биз, за исключением буквально некоторых персонажей, был во времена, когда нам не надо было делать свой выбор», — сказал Кондратюк, подчеркнув, что звезд, выступающих в РФ он называет «овцами, которым пофиг, что происходит внизу».

Игорь Кондратюк — уроженец Херсонской области, почти 20 лет ведет украинское шоу «Караоке на Майдане». Российскому зрителю известен как знаток передачи «Что? Где? Когда?», где он начал играть еще в советские годы. После переворота 2014 года в Киеве ведущий занял резко националистическую позицию, заявив, что РФ для него умерла.

Не так давно шоумен создал петицию о тотальном запрете гастролей граждан РФ на территории Украины. Президент Владимир Зеленский поручил рассмотрение этого предложения СБУ и СНБО.