Министерство цифровой трансформации Украины утверждает, что будто бы располагает «доказательствами» того, что Россия совершила хакерские атаки на ряд государственных и некоммерческих украинских организаций. Об этом говорится в публикации на сайте Минцифры 16 января

14 января СБУ сообщила о масштабной кибератаке на несколько правительственных сайтов, в том числе на МИД и Минобразования.

«На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия», — сказано в сообщении.

Хакерская атака на правительственные ресурсы Украины: Тройная провокация против России © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

При этом уточняется, что расследование не завершенно: Служба госсвязи, полиция и СБУ и сотрудники продолжают исследовать инцидент.

Первым, не дожидаясь официальных выводов следствия, о причастности России к инциденту заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, сказал, что Россия никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет.