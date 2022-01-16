14 января СБУ сообщила о масштабной кибератаке на несколько правительственных сайтов, в том числе на МИД и Минобразования.
«На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия», — сказано в сообщении.
В качестве цели «кибератак» называется «не только запугать общество, но и дестабилизировать ситуацию на Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев».
При этом уточняется, что расследование не завершенно: Служба госсвязи, полиция и СБУ и сотрудники продолжают исследовать инцидент.
Первым, не дожидаясь официальных выводов следствия, о причастности России к инциденту заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, сказал, что Россия никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет.