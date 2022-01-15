Формирование устойчивого военно-политического блока вокруг России будет являться весомым ответом Североатлантическому альянсу, уверен эксперт.
«Наилучшим ответом, на мой взгляд, была бы трансформация ОДКБ в аналог НАТО, то есть в организацию с координированным управлением войсками, общей политикой вооружений и постоянными базами на территории стран-участниц», — сказал Шимов.
Недавняя ситуация с вводом и стремительным выводом сил ОДКБ из Казахстана продемонстрировала слабость организации и недоверие самих государств-участников к ней, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.