Мощным сигналом НАТО и его союзникам была бы трансформация ОДКБ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Всеволод Шимов

Формирование устойчивого военно-политического блока вокруг России будет являться весомым ответом Североатлантическому альянсу, уверен эксперт. Генсек ОДКБ сообщил о начале вывода войск ОДКБ из Казахстана © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

«Наилучшим ответом, на мой взгляд, была бы трансформация ОДКБ в аналог НАТО, то есть в организацию с координированным управлением войсками, общей политикой вооружений и постоянными базами на территории стран-участниц», — сказал Шимов.

Недавняя ситуация с вводом и стремительным выводом сил ОДКБ из Казахстана продемонстрировала слабость организации и недоверие самих государств-участников к ней, заключил эксперт.

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