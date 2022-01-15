Миротворческая миссия ОДКБ должна была принести России некие военно-политические дивиденды и гарантии, однако она их не получила, отметил эксперт.
«Например, размещение группировки или базы на границе с Казахстаном. Она вся сквозит и ее надо закрывать. Если талибы двинутся из Афганистана вдоль Каспия, то теперь уже понятно, что Казахстан их пропустит без всякого сопротивления, и они могут зайти на незащищенные участки границы», — сказал Жилин.
Россия могла бы продекларировать свои интересы, но она этого не сделала, заключил собеседник издания.
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