России в вопросе противостояния с НАТО надо занимать наступательную позицию. В этой связи можно подумать и о размещении ракетных комплексов в ДНР/ЛНР, и об увеличении активности в Черном море, считает военный эксперт Александр Жилин

Александр Жилин: Если начнется война России с Украиной, погибнут и Россия, и Украина © Twitter, Александр Жилин Украина.ру

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс принял решение о включении с свои ряды Украины и Грузии, но не обговаривал конкретные сроки. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что терпению России по поводу действий Запада пришел конец, мы запрягали долго — сейчас пора ехать, ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит.

- Александр Иванович, кто победит в этой дипломатической войне и перерастет ли эта война в нечто более серьезное?

— Что касается заявлений Столтенберга, то этого стоило ожидать. Они отвергли наши предложения по безопасности и таким образом дали понять, что ультимативная форма не подходит. Я не думаю, что в ближайшее время Украину и Грузию примут в НАТО, но игра на нервах продолжится.

Дело в том, что переговоры о стратегической стабильности — это не просто посиделки. Фактически речь идет о том, кто займет место в новом мировом порядке. Мы находимся в переходном периоде к новому мировому порядку и новому валютному миру. Игра очень большая, в ней участвуют мощнейшие державы — США, Китай, Евросоюз, Турция тоже включилась. Россия тоже хотела бы занять какое-то приличное место и тоже старается демонстрировать свои интересы.

Даже если американцы будут имитировать размещение на Украине каких-то комплексов и создание баз, я не думаю, что мы будем демонстрировать намерения экстраординарного характера. Это наш сосед, он в нашем мягком подбрюшье, и с Украиной надо вести себя очень осторожно. Мы ведь уже неоднократно говорили, что Украина — это ресурс войны с Россией.

Поэтому я думаю, что чисто психологическое давление будет оказано, но как минимум в этом году никто никого принимать не будет. А вот судя по разведпризнакам, какие-то комплексы будут размещены, но таким образом, что якобы Украина либо через третьи страны, либо напрямую через кредитования закупит их и разместит их от своего имени. Формально придраться очень сложно, потому что это независимое государство, которое может принимать любые решения, хотя понятно, что никакой самостоятельности у него нет.

Ситуация тяжелая, но не критичная. Здесь нужна выдержка. Не надо паниковать. Никто не хочет войны, но играть на нервах будут все.

- Можно ли всерьез обсуждать размещение наших ракет на Кубе или в Венесуэле?

— Этого не будет. В Венесуэле еще можно что-то сделать, но Кубу мы предали с потрохами. Мы многих предали с потрохами, и никто с нами взаимодействовать не будет. Многие страны рисковали своей безопасностью, размещая на своей территории советские ударные комплексы, и теперь они нас воспринимают негативно. В Венесуэле теоретически сделать можно, но это тоже, мягко говоря, не стратегически важная страна.

- Усилит ли наши позиции миротворческая операция ОДКБ в Казахстане?

— Вот это как раз проблема. Я думал, что коль скоро мы зашли туда, то на выходе мы получим какие-то дивиденды военно-политического характера. Например, размещение группировки или базы на границе с Казахстаном. Она вся сквозит и ее надо закрывать. Если талибы двинутся из Афганистана вдоль Каспия, то теперь уже понятно, что Казахстан их пропустит без всякого сопротивления, и они могут зайти на незащищенные участки границы.

В МИД РФ не исключили размещение ракет на Кубе и в Венесуэле © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Токаев выдворяет нас. Понятно, что на него давит Турция и Китай, чтобы он не сильно на нас завязывался. Но мне кажется, что это поведение оскорбительно. Мы могли бы продекларировать свои интересы, но пока есть, что есть. Уже десять бортов ушло оттуда, увозят славных воинов Таджикистана и Армении, а скоро и мы уйдем.

- А Грузия представляет угрозу с военной точки зрения? Или после 2008 года вопрос отыгран?

— Грузия представляет военную угрозу своими аэродромами подскока для американцев. Там все отработано для того, что если в регионе что-то заполыхает, то американские ВВС будут работать через Грузию, пользоваться ее аэродромами подскока, заправляться и пополнять боеприпасы.

Поймите, что опасна не сама грузинская армия, но территория Грузии превращена в плацдарм, который США и НАТО могут использовать в любой момент по свистку. Этим опасны страны-сателлиты. Они добровольно отказались от своих национальных интересов в пользу США. Там крыть нечем.

Нет у них полномочий на внешнюю политику. Они могут только грабить народ и повышать тарифы до потолка.

- Много раз обсуждалось, что если они разместят комплексы на Украине, мы их разместим в ДНР/ЛНР. Есть ли в этом смысл?

— Если понадобиться, то почему нет? Мы можем их там разместить и создать определенные неприятности в том числе для Украины. Я думаю, что и в акватории Черного моря мы могли бы активнее себя вести. Американские корабли своими заходами пытаются создать картинку, что именно они там хозяйничают. Ничуть не бывало.

Мы можем создать им сопровождение кораблей. Это уже было, когда наш постановщик помех отработал по американскому эсминцу и весь экипаж чуть с ума не сошел.

Повторюсь, мы можем разместить в Донбассе комплексы. Коль скоро республики стремятся к самостоятельности, имеет смысл признавать их. Тем более, что мы не можем бросить своих граждан, живущих там. Израиль же защищает евреев по всему миру, и мы будем русских в Донбассе защищать.

Это уже было с Абхазией, где у нас военная база. Я был там. Все организовано замечательно, и у грузин нет желания там что-то делать. Отработают так, что мало не покажется.

На мой взгляд, надо проявлять наступательную позицию, а не оборонительную. Поэтому можно подумать об этом.