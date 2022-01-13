Экс-президент Украины Пётр Порошенко преследует политические цели, возвращаясь на Украину, однако его арест маловероятен, уверен директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв

Ранее сообщалось, что украинские пограничники намерены арестовать пятого президента Украины Петра Порошенко сразу по возвращении на Украину.

«Это маловероятно. То, что Пётр Алексеевич окажется в «санатории у деда Лукьяна» — в Лукьяновском СИЗО, это выглядит маловероятным, учитывая все обстоятельства. Если ставки будут повышаться, и если всё пойдет по нарастающей, Зеленский может решиться», — сказал Золотарёв.

У ареста Порошенко, несмотря на угрозы официальных органов, минимальная вероятность, заключил эксперт. Погребинский рассказал, арестуют ли Порошенко на Украине © Петр Порошенко/Фейсбук

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