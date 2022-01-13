Ранее сообщалось, что украинские пограничники намерены арестовать пятого президента Украины Петра Порошенко сразу по возвращении на Украину.
«Это маловероятно. То, что Пётр Алексеевич окажется в «санатории у деда Лукьяна» — в Лукьяновском СИЗО, это выглядит маловероятным, учитывая все обстоятельства. Если ставки будут повышаться, и если всё пойдет по нарастающей, Зеленский может решиться», — сказал Золотарёв.
У ареста Порошенко, несмотря на угрозы официальных органов, минимальная вероятность, заключил эксперт.
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