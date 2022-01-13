Одной из целей организации беспорядков в Казахстане могло быть стремление Запада похоронить совместный проект Китая и России по созданию современного «шелкового пути». Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил депутат Верховной Рады Украины V созыва Василий Волга

Нарушает принципы ООН: Зеленского попросили объясниться за черный список для артистов © president.gov.ua Мухтаря Аблязова, что протестами руководит он.

Параллельно с этим были обнародованы сообщения, что центр координации находится под прикрытием СБУ в Киеве, и что именно оттуда руководят действиями террористических групп, захватывающих власть в Казахстане и убивающих людей.

«Быстро стало понятно, что ситуацию подхватывают наши «партнеры» (коллективный Запад — ред.). Их главная цель — удар по перспективам Китая и России, по перспективам великого китайского шелкового пути, дабы похоронить на корню стремление Китая получить сухопутный путь своих товаров в Европу, который позволит в два раза сократить срок доставки товаров на европейские рынки, соответственно, увеличить товарооборот в 2 раза. Это был бы колоссальный успех как для Китая, так и для России и Казахстана.

Полностью интервью с Василием Волгой можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально протестовали жители двух городов: Жанаозен и Актау. Проживающие в них люди потребовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения сроком до 19 января.

Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек, более тысячи получили ранения.

В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.