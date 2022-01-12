Далеко не все нуждающиеся украинцы смогут воспользоваться продуктовыми карточками через цифровое мобильное приложение «Дия» и получить помощь. Об этом 11 января заявил политолог Дмитрий Спивак в эфире телеканала «Украина 24»

Украинцы распродают фальшивые деньги и банковские карточки-пустышки © pravo.ua По словам Спивака, вводя продуктовые карточки, власть сама себе «делает приговор». Ранее советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко предположил, что из-за инфляции правительство Украины может задействовать адресные выплаты неимущим гражданам, в том числе в форме талонов на продукты.