«Первая "гениальная мысль" в Офисе президента Украины-2022 состоит из двух частей. Во-первых, они говорят, что мы — аграрная страна, но очень бедная. Нет у нас продовольствия прокормить всех. Раньше кормили пол-Европы… Вторая "гениальная часть" этого кубика Рубика состоит в том, что эти карточки и эту помощь можно получить, как и фитнесс-центр — через знаменитую "Дию". То есть если вы в селе не имеете приличного смартфона, то вы не получите помощь и так далее», — объяснил политолог.
По словам Спивака, вводя продуктовые карточки, власть сама себе «делает приговор».
Ранее советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко предположил, что из-за инфляции правительство Украины может задействовать адресные выплаты неимущим гражданам, в том числе в форме талонов на продукты.