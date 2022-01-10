По данным Mediascope, изучившей предпочтения российских зрителей, самым популярным телесериалом в России в 2021 году стал 7-й сезон проекта «Сваты», снятый украинской студией «Квартал 95», когда-то основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским

«Ты нам не враг!»: украинские пользователи вступились за опального Милохина © Даня Милохин,Инстаграм

В РФ право показать многосерийный фильм получил телеканал «Россия 1», что тоже вызвало бурю негодования у украинских радикалов, однако в студии пояснили, что права на продукт принадлежат шведскому дистрибьютору Eccho Rights, который и распоряжается контентом.

Кстати, на втором месте по предпочтениям российских зрителей оказалась лента «Угрюм-река», ее показывает «Первый канал», а на третьем — «Склифософский 8» «России 1».