Новый —7-й — сезон «Сватов» начали транслировать с 20 числа на Украине и с 27-го — в России. Несмотря на огромное количество препятствий и скандалов, сопровождавших съемочный процесс и выход фильма, его авторам все же удалось добиться трансляции, причем на русском языке.
В РФ право показать многосерийный фильм получил телеканал «Россия 1», что тоже вызвало бурю негодования у украинских радикалов, однако в студии пояснили, что права на продукт принадлежат шведскому дистрибьютору Eccho Rights, который и распоряжается контентом.
Кстати, на втором месте по предпочтениям российских зрителей оказалась лента «Угрюм-река», ее показывает «Первый канал», а на третьем — «Склифософский 8» «России 1».