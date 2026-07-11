Топливо свободно продают в Крыму на 99 АЗС - 11.07.2026 Украина.ру
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Топливо свободно продают в Крыму на 99 АЗС
Топливо свободно продают в Крыму на 99 АЗС - 11.07.2026 Украина.ру
Топливо свободно продают в Крыму на 99 АЗС
В субботу на полуострове бензин и дизельное топливо свободно отпускают уже на 99 автозаправочных станциях. Об этом 11 июля сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минтопэнерго республики
2026-07-11T16:59
2026-07-11T16:59
новости
крым
севастополь
ростов-на-дону
интерфакс
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Днём ранее топливо продавали на 90 заправках. В Севастополе 11 июля бензин и дизтопливо реализуют на девяти АЗС, а также по QR-кодам, выданным накануне.Дефицит топлива на полуострове возник в конце мая из-за ударов ВСУ по трассе "Новороссия", идущей из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы. Сейчас ситуация постепенно нормализуется, количество заправок со свободной продажей растёт.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, крым, севастополь, ростов-на-дону, интерфакс
Новости, Крым, Севастополь, Ростов-на-Дону, Интерфакс

Топливо свободно продают в Крыму на 99 АЗС

16:59 11.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкОбстановка на АЗС в Читинской области
Обстановка на АЗС в Читинской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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В субботу на полуострове бензин и дизельное топливо свободно отпускают уже на 99 автозаправочных станциях. Об этом 11 июля сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минтопэнерго республики
Днём ранее топливо продавали на 90 заправках. В Севастополе 11 июля бензин и дизтопливо реализуют на девяти АЗС, а также по QR-кодам, выданным накануне.
Дефицит топлива на полуострове возник в конце мая из-за ударов ВСУ по трассе "Новороссия", идущей из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы.
Сейчас ситуация постепенно нормализуется, количество заправок со свободной продажей растёт.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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