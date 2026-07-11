https://ukraina.ru/20260711/toplivo-svobodno-prodayut-v-krymu-na-99-azs-1081365142.html

Топливо свободно продают в Крыму на 99 АЗС

Топливо свободно продают в Крыму на 99 АЗС - 11.07.2026 Украина.ру

Топливо свободно продают в Крыму на 99 АЗС

В субботу на полуострове бензин и дизельное топливо свободно отпускают уже на 99 автозаправочных станциях. Об этом 11 июля сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минтопэнерго республики

2026-07-11T16:59

2026-07-11T16:59

2026-07-11T16:59

новости

крым

севастополь

ростов-на-дону

интерфакс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/01/1080878591_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_627ed3992c5666a61de4b4c3ce54e063.jpg

Днём ранее топливо продавали на 90 заправках. В Севастополе 11 июля бензин и дизтопливо реализуют на девяти АЗС, а также по QR-кодам, выданным накануне.Дефицит топлива на полуострове возник в конце мая из-за ударов ВСУ по трассе "Новороссия", идущей из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы. Сейчас ситуация постепенно нормализуется, количество заправок со свободной продажей растёт.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

крым

севастополь

ростов-на-дону

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, севастополь, ростов-на-дону, интерфакс