Топливо свободно продают в Крыму на 99 АЗС
В субботу на полуострове бензин и дизельное топливо свободно отпускают уже на 99 автозаправочных станциях. Об этом 11 июля сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минтопэнерго республики
Днём ранее топливо продавали на 90 заправках. В Севастополе 11 июля бензин и дизтопливо реализуют на девяти АЗС, а также по QR-кодам, выданным накануне.
Дефицит топлива на полуострове возник в конце мая из-за ударов ВСУ по трассе "Новороссия", идущей из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы.
Сейчас ситуация постепенно нормализуется, количество заправок со свободной продажей растёт.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июля
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