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О народе, не знающем прошлого и лишённом будущего. Размышления в годовщину начала "Волынской резни"

О народе, не знающем прошлого и лишённом будущего. Размышления в годовщину начала "Волынской резни" - 11.07.2026 Украина.ру

О народе, не знающем прошлого и лишённом будущего. Размышления в годовщину начала "Волынской резни"

Крылатая фраза Ломоносова вспомнилась при ознакомлении с данными опроса Киевского международного института социологии, опубликованного накануне очередной годовщины начала "Волынской резни". 57% опрошенных заявили, что "каждая страна может иметь свой собственный взгляд на историю и не должна вмешиваться в то, как другая страна её видит"

2026-07-11T16:00

2026-07-11T16:00

2026-07-11T16:00

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история

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Собственно, опрос был посвящён отношениям с Польшей, а конкретно – "историческим противоречиям". Социологи не стали объяснять, что имеется в виду, а это важно – речь идёт не о неких сферических в вакууме "противоречиях", а о признании Украиной вины за геноцид поляков в ходе "Волынской резни" 1943 года и отказ от провозглашения её организаторов "героями". Причём для поляков это важно не столько даже тем, что речь идёт о важном элементе государствообразующего мифа (как и Катынь, например), а о банальной осторожности – понятно ведь, что нация, славящая лидеров ОУН-УПА* рано или поздно вернётся к решению польского вопроса. Даже несмотря на то, что на территории Украины поляков после 1947 года практически не осталось.Забавно, что и в Польше, и в России результат опроса трактуют так, будто только 1% украинцев готов признать геноцид поляков. Увы и ах – ничего такого в опубликованных данных опроса не содержится: 1% набирает позиция "Украина должна выполнить все требования Польши и в целом придерживаться польского взгляда на взаимную историю", а это, как вы понимаете, совершенно другая материя. Из пресс-релиза вообще непонятно, были ли в исследовании вопросы о "Волынской резне". Кстати, деятельность ОУН-УПА* одобряют только 37% опрошенных, так что не всё так однозначно…Собственно говоря, если дистанцироваться именно от причин польско-украинских исторических противоречий, то в том, чтобы иметь свой собственный взгляд на историю никакого особого криминал нет. Думаю, что если провести опрос с такими формулировками в России, то цифры получатся даже более убедительными. Проблема как раз в том, что украинцев нет никакого "своего" взгляда на историю…В 1990-х – начале 2000-х годов в России и на Украине внедрялись версии истории, которые были продуктом западных служб психологической войны, замаскированных под "гражданского общество" – фонд Сороса**, "Мемориал"* и т.п. Западная эмиграция воображала, что это она "сохранила подлинную историю" но на самом деле её просто использовали для придания нужной картинке этнографической достоверности.Разумеется, для России и Украины производился несколько отличающийся "содержащий историю продукт". В украинцах воспитывался комплекс "жертв геноцида", в русских – историческая вина за угнетение нацменов (в том числе – украинцев, что всегда выглядело дикостью на фоне происхождения Безбородко, Брежнева и других).Бросая взгляд на соросовскую "историческую школу" трудно сдержать недоумение. Например, обязательной частью внедряемой концепции был антисоветизм. При этом, на Украине игнорировался очевидный факт, что мечта украинских националистов о создании украинского национального государства была реализована в СССР. Отсюда – постоянный диссонанс между лозунгами декоммунизации и принципиальным нежеланием отказаться от такого коммунистического пережитка как "границы 1991 года". Ещё более забавно это выглядело в России – критика в адрес русских угнетавших нацменов, мирно соседствовала с бранью в адрес В.И. Ленина, который с ещё большей злобой набрасывался на тех же самых русских, "угнетавших" нацменов.Шизофрения? Да нет. Скорее всего это был психологический расчёт. Цель была не в том, чтобы дать логичную и рациональную схему истории, а в том, чтобы создать откровенную кашу и тем самым окончательно разрушить логику в головах людей… А потом их и на Майдан погнать можно. Понять, к чему это приведёт у них уже не выйдет – логические мосты сожжены.А потом линии развития Украины и России начали расходиться.Современные украинские учебники истории выдержаны в том же самом соросовском духе, что и учебники начала 90-х. Качество только похуже, потому что те учебники писали пусть конъюнктурные, но всё же профессиональные историки, имеющие представление об историографии и источниковедении. Да и о логике, опять же.В России же оккупация исторического пространства столкнулась с всё усиливающимся сопротивлением народных масс. Люди не хотели следовать за соросовской трактовкой.Взять, хотя бы, "Бессмертный полк". Это ведь изначально была задумка какой-то из грантовых структур – показать количество жертв и внушить таким образом вопрос, а не слишком ли высока цена Победы? Пили бы баварское… Та же самая историческая вина, но уже перед самими собой – вздумали сопротивляться цивилизованным европейцам и себе же сделали хуже. Смердяков жив.Что их этого хитрого замысла получилось мы знаем – многотысячные колонны, истеричная кампания со стороны тех же грантоедов против "победобесия" и срочное создание мертворождённых продолжений вроде "Бессмертного барака".Государство попыталось вмешаться на стороне либералов. Скорее всего без всякой задней мысли – просто ради поддержания разнообразия трактовок. Ну все помнят эту странную историю, когда Владимир Мединский выступил инициатором увековечения памяти Карла Густава Маннергейма. Сразу отметим два момента.Сам Мединский – выдающийся популяризатор исторических знаний, он имеет очень много заслуг именно в смысле продвижения российской трактовки истории и борьбы с её антироссийскими интерпретациями. Нет никаких оснований подозревать его в недостаточном патриотизме.Маннергейм – фигура сложная и неоднозначная (как, кстати, и его менее удачливый сослуживец Павел Петрович Скоропадский). Да, история сделала такой поворот, что он оказался врагом России. Мог не оказаться, но мы этого не знаем – у истории вообще сложно с сослагательным наклонением. И даже будучи врагом, он всё равно был сторонником мирного сосуществования. Например, перед Советско-финляндской войной 1939-40 годов он выступал за то, чтобы пойти на уступки и не доводить дело до войны.Разгорелся грандиозный скандал. Участие финской армии в блокаде Ленинграда перевесило всё – и заслуги Мединского, и неоднозначность Маннергейма. Мемориальную доску пришлось снять, имиджу Мединского был нанесён ущерб (при этом он остаётся доверенным лицом президента).Власть, в результате, пошла на уступки. Президент России не скрывает, например, что, по его мнению, Ленина следует похоронить и уверен, что рано или поздно общественное мнение с ним согласится. Но ускорить этот процесс он не пытается. Именно потому, что российское гражданское общество смогло навязать власти свой подход к трактовке исторических событий.Справедливости ради надо сказать, что российское государство на данном этапе оказалось готовым прислушиваться к гражданскому обществу. Всё же хорошо, что наш президент берёт пример с Александра III, а не с Петра I (впрочем, при Петре тоже не всё было так однозначно – запрос на модернизацию в России был, иначе бы у него ничего не получилось).Нельзя сказать, что украинцы не сопротивлялись переписыванию исторической памяти. Сопротивлялись. И автору приходилось ходить в колонне "Бессмертного полка" под свист и улюлюканье нацистов и "либералов". Но соотношение сил всё же было не то – на стороне наших противников была значительная часть населения Западной Украины, для которой деятели ОУН* и УПА* – "герои". Героями для всей Украины их сделал… Сталин, присоединивший Западную Украину к УССР.В России же сторонники героизации Власова и других коллаборационистов изначально были в глухом меньшинстве, да и русская диаспора менее многочисленна и менее заражена нацизмом, чем украинская.Так или иначе, но сейчас Украина фактически лишена истории. В головы людей внедрена искусственная конструкция имеющая мало общего с реальной историей Украины, и ориентированная воспитание масс в духе русофобии и неумения думать. Справедливости ради надо заметить, что попытка написать историю Украины без России другого результата и не даст – всё, что истории Украины есть хорошего связано с Россией. Выкинуть из истории Украины Россию означает выкинуть и саму Украину и написать, в результате, историю какой-то вымышленной страны (см., например творчество "Мыколы Галичанца").Проводником и, одновременно, продуктом этого является сам Владимир Зеленский, о котором американская журналистка Энн Эпплбаум писала в 2023 году: "он охотнее говорит о Силиконовой долине, чем о костях Потёмкина, и неудивительно: первое определяет мир, в котором он хочет жить". Действительно – какое ему дело до Потёмкина и Новороссии? Ему вообще до Украины дела нет… Как и полагается проамериканскому либералу он мыслит не историческими фактами, а идеологическими лозунгами ("ценностями"). Та же Эпплбаум цитирует его: "цивилизация, которую защищает Украина, была глубоко сформирована американскими идеями не только о демократии, но и о предпринимательстве, свободе, гражданском обществе и верховенстве закона" (о Великой Французской революции он, кажется, не подозревает).Мало того, что украинцы не знают свою историю – они и не хотят ей знать… Ну и, понятно, ни о какой ответственности речь не идёт – если украинцы в чём-то виноваты, то в этом виноваты коварные враги, но они ни в чём не виноваты. В применении к актуальной практике – никакой "Волынской резни" не было, это всё российская пропаганда, а если где-то кого-то убили, то это ответ на "пацификации" и бесчинства "осадников".* Запрещенная в России организация.** Организация объявленная в России нежелательной.

https://ukraina.ru/20260710/polsha-nakanune-godovschiny-krovavogo-voskresenya-ukrainoskeptitsizm-narastaet-1081301401.html

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