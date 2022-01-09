«Мы прилетели в Киев и нас держат в плену. Меня не впустили… Я враг», — прокомментировал ситуацию блогер.
Подробности отказа он не уточнил, но подтвердил нахождение в Киеве отмеченной геолокацией.
У блогера много подписчиков в разных социальных сетях, а прославился он благодаря своим видео в TikTok. Вести аккаунт там Милохин начал в 2019 году. Вскоре он стал популярным среди пользователей, и его пригласили в «тикток-хаус» — место, где звезд социальной сети селят вместе для съемок роликов.
Позиция украинских властей не меняется уже несколько лет — за любые «антиукраинские» действия Киев закрывает въезд россиянам. В частности, запрет можно получить за неподобающие высказывания или посещение Крыма.