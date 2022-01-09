Российская межведомственная делегация прибыла в Женеву для участия в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности. Об этом 9 января сообщило министерство иностранных дел (МИД) РФ в своем Telegram

Россия-США: мирные переговоры на фоне провалившегося мятежа © © REUTERS / Mariya Gordeyeva Сергеем Рябковым, прибыла в Женеву для участия в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности», — говорится в материале.

В воскресенье вечером запланирована первая встреча между российской и американской делегациями в формате ужина. Это «предварительные» переговоры. Основная часть дискуссий пройдет в понедельник, в закрытом формате, на территории постпредства США при женевском отделении ООН.

Делегацию США на переговорах возглавляет первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

После консультаций РФ и США в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.