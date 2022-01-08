Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила о готовности работать совместно с ЕС для противодействия экономическим и дипломатическим мерам Китая, направленным против Литвы. Об этом сообщает 8 января агентство РИА Новости

Тай, возглавляющая Торговое представительство США — министерство, ответственное, среди прочего, за внешнюю торговлю страны — выразило поддержку Литве, подвергающейся санкциям со стороны КНР.

«Торговый представитель США Кэтрин Тай… выразила решительную поддержку Соединенными Штатами Евросоюза и Литвы перед лицом экономического принуждения со стороны Китайской Народной Республики», — говорится в пресс-релизе возглавляемого Тай ведомства по итогам её встречи с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Эксперт объяснил, как Китай жестко отомстил Литве за все антикитайские выходки © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В ответ Пекина отозвал своего посла в Литве, и свернул китайские инвестиции в стране.

Кроме того, таможенная система КНР автоматически блокирует все грузы литовского происхождения, что наносит прибалтийской стране серьёзный экономический ущерб.