Иосиф Сталин включил нынешнюю территорию Западной Украины и Закарпатья в состав Украинской ССР, потому что он тоже мыслил в рамках национальной политики большевиков. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Тот же Леонид Кучма писал, что в 1940-е годы к Сталину с письмом обращались жители Закарпатья с просьбой создать Советскую Закарпатскую русскую республику, но Сталин их просьбу проигнорировал, напомнил эксперт.

«В 1939 году, когда СССР занял Галицию, там еще были остатки общерусского движения, которые сначала обескровили во время Первой мировой войны в Терезине и Талергофе, а потом добивали уже в Польше, но которое еще оставалось сильным. Семен Бендасюк свой манифест общерусского движения написал во второй половине 1930-х годов, но Сталин тоже включил все эти территории в состав Украинской ССР, потому что он тоже мыслил в рамках национальной политики большевиков, просто она у него была не такая радикальная, как у его товарищей по партии», — указал Безпалько.

Возможно, в глубине души Сталин понимал, что после победы в Великой Отечественной войне следовало бы вернуться к идеологии общерусского единства, но поскольку главенствующей идеологией СССР был коммунизм в радикальном виде, он счел это невозможным, заключил собеседник издания.

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