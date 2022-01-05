Посольство Украины в Казахстане разместило на официальном сайте и в соцсетях ведомства запись с призывом воздержаться от поездок в Казахстан в ближайшее время.
Издание приводит соответствующий скриншот объявления с сайта.
Украинцам, которые уже находятся на территории Казахстана, в посольстве посоветовали избегать мест массового скопления людей. Также дипведомство Украины добавило телефон горячей линии для граждан в Казахстане.
Затем эта публикация была удалена с сайта по неизвестной причине.
В Казахстане в начале года начались массовые протесты в ряде регионов. Митингующие потребовали снижения двукратно выросшей цены на газ и ухода из политики экс-президента страны Нурсултана Назарабаева. Произошли столкновения протестующих с силовиками, пострадало более 200 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил Назарбаева на должности главы Совбеза страны.