Посольство Украины в Казахстане рекомендовало гражданам не посещать Казахстан, пока там происходят массовые протесты, однако позже удалило сообщение. Об этом 5 января сообщает Strana.ua

Политолог назвал возможных организаторов беспорядков в Казахстане © facebook/Bolat Akan

Издание приводит соответствующий скриншот объявления с сайта.

Украинцам, которые уже находятся на территории Казахстана, в посольстве посоветовали избегать мест массового скопления людей. Также дипведомство Украины добавило телефон горячей линии для граждан в Казахстане.

Затем эта публикация была удалена с сайта по неизвестной причине.

В Казахстане в начале года начались массовые протесты в ряде регионов. Митингующие потребовали снижения двукратно выросшей цены на газ и ухода из политики экс-президента страны Нурсултана Назарабаева. Произошли столкновения протестующих с силовиками, пострадало более 200 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил Назарбаева на должности главы Совбеза страны.