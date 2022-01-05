После ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель в правительстве Германии сложилась «красно-желто-зеленая» коалиция — социал-демократическая партия, Свободная демократическая партия и «зеленые».
«Спустя всего несколько недель во внешней политике и политике безопасности светофорной коалиции начали появляться трещины», — заявил немецкий депутат.
Ранее министр иностранных дел Анналена Бербок (представитель партии «зеленых») заявила, что «Северный поток-2» — это не просто частный коммерческий проект, по ее словам, он играет важную геополитическую роль.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что в задержке сертификации газопровода нет политики, оператору «Северного потока-2» необходимо привести документацию в соответствие с прописанной в законодательстве ЕС процедурой.
Власти РФ неоднократно призывали прекратить политизировать «Северный поток-2». Подчеркивается, что новый газопровод выгоден не только для РФ, но и для всей Европы.