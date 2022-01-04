Олигарх Ринат Ахметов вышел подготовленным к конфликту с президентом Владимиром Зеленским, добившись закрытия уголовного дела по схеме Роттердам+, очевидно коррупционной и которая била бы лично по Ахметову. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина Ирина Венедиктова заявляла об активизации расследования по двумстам уголовным делам в отношении «субъектов хозяйствования и отдельных особ из орбиты собственника нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, а также предприятий в сфере энергетики». Прямо она не называла Ахметова, но под ее описание попадает только этот бизнесмен.

Эксперт уточнил, что остальные уголовные дела для Ахметова не настолько существенны.

«Зеленский хочет договариваться. Причем в который раз Зеленский сам инициирует этот процесс. Он вышел на пресс-конференцию, фактически приглашая Ахметова на переговоры. Сейчас Венедиктова вышла с таким заявлением, тоже фактически приглашая Ахметова на переговоры. Офис президента не чувствует себя уверенно и именно поэтому инициирует переговоры, а не ждет, пока Ахметов сам к нему придет договариваться», — указал Царев.

Сейчас Зеленский делает вид, что борется с олигархами, но задача по деолигархизации Украины поставлена перед ним со стороны Запада, и если он будет предпринимать решительные меры по борьбе с Ахметовым, то Запад его поддержит, заключил собеседник издания.

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