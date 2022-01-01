С 1 января 2022 года на Украине вступил в силу закон, согласно которому речные ми морские суда, которые принадлежат россиянам, не могут находиться во внутренние водах Украины. Впрочем, как и морские суда не смогут заходить в морские порты страны. При этом, никто не сообщил о том, сколько же судов страны-«агрессора» реально находится на Украине

Корабли и суда, которыми владеют россияне или которые ходят под флагом России, теперь не имеют права заходить во внутренние воды (реки Днепр и Днестр) Украины. Соответствующий закон «О внутреннем водном транспорте» вступил в силу на Украине с 1 января.

Идея запрета появилась в Киеве еще в 2018 году, то есть при Петре Порошенко, когда такой запрет объяснили «террористическими угрозами» со стороны РФ. Правда, ни одного теракта, а тем более с участием страны "агрессора" в тот момент, как и сегодня зафиксировано не было. Более того, угроза террористических актов на морских путях, наоборот, создает украинский Военно-морской флот. Так, в ноябре 2018 года именно украинские сторожевые катера вместе с баржей пытались пересечь Керченский пролив в районе Керченского моста, но были остановлены пограничниками РФ. А в конце 2021-го года опасные маневры, демонстрирующие «террористические намерения» провели вблизи Керченского пролива по заданию руководства украинского ВМФ моряки судна Донбасс, аккурат в тот момент, когда Зеленский ожидал звонка от президента Байдена, который его все время переносил.

Закон «О внутреннем водном транспорте», вступивший в силу 1 января 2022 года регламентирует, что внутренними водными путями не смогут воспользоваться суда, которые ходят «под флагом государства-агрессора». Также запрет касается кораблей, владельцами которого являются граждане государства, которое Украина признала «агрессором». Государством-агрессором Украина признала Россию в 2015 году.

Теперь по закону, такое право будут получать только судна, которые принадлежат украинцам или компаниям и организациям, зарегистрированным на территории Украины. Также право на использование внутренних водных путей получат суда, которые украинцы или компании с Украины зафрахтовали на основании бербоут-чартера (без экипажа). В отдельных случаях разрешено заходить во внутренние водные пути иностранным судам, но для этого нужно предоставить документы и разрешение владельца на временную регистрацию на Украине.

Если же судну под иностранным флагом нужно зайти в международные порты для разгрузки, высадки пассажиров, то это, как указано в законе, регулируется международными договорами.

О том, сколько на самом деле, начиная с 2014 года, российских судов находилось на водных и морских путях Украины не сообщается. Так же не имеется ни одной официальной информации о совершении или предотвращении терактов на морских и водных Украины путях с участием представителей, либо судов РФ.