Активисты «Нацкорпуса» пообещали прийти к офису ОПЗЖ в 11:00 (12:00 мск) 30 декабря.
«Мы убеждены, что свою антигосударственную риторику и деятельность такие пророссийские крысы как Кива должны давно сидеть в тюрьме, а не в украинском парламенте! Собираемся возле офиса ОПЗЖ, ул. Большая Васильковская, 23-Б. Коллаборантов — за решетку!» — говорится в публикации.
Ранее Кива выступил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Он заявил, что Россия и Украина должны состоять в едином союзном государстве.