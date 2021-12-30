Активисты украинской ультраправой партии «Национальный корпус» анонсировали визит к депутату Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Илье Киве после его заявления о важности сближения Украины и России. Об этом они сообщили 30 декабря в Telegram-канале организации

Кива захотел приютить оскандалившуюся помощницу Гарбарука © Facebook, Илья Кива

«Мы убеждены, что свою антигосударственную риторику и деятельность такие пророссийские крысы как Кива должны давно сидеть в тюрьме, а не в украинском парламенте! Собираемся возле офиса ОПЗЖ, ул. Большая Васильковская, 23-Б. Коллаборантов — за решетку!» — говорится в публикации.

Ранее Кива выступил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Он заявил, что Россия и Украина должны состоять в едином союзном государстве.