«Заместителя министра образования Гарбарука, чью помощницу сумела оценить вся Украина, — уволили! Я так понимаю, помощница осталась без работы», — написал Кива.
По его словам, как мужчина и офицер, он не может оставить в беде девушку и готов ей предложить более перспективную должность помощника в своем аппарате.
«Мы должны помогать тем, кто попал в беду!», — сыронизировал он.
Пользователи в комментариях к посту оценили шутку политика.
«Надо будет шест смонтировать в кабинете», «Желающих ей помочь думаю много», «Предложить свой аппарат», «Жук», — написали они.
На прошлой неделе заместитель министра образования Игорь Гарбарук находился с рабочим визитом во Львове и посетил Львовский городской совет. Фурор вызвал откровенный наряд помощницы Гарбарука Кристины Тишкун, которая пришла на мероприятие в платье с ассиметричным лифом, глубоко открывающем бюст, а поверх надела крупный крест. Снимок в этом наряде и в компании своего руководства девушка сама опубликовала в соцсетях, но позже удалила пост. Поначалу Гарбарук пытался вступиться за подчиненную, однако уже через день подал в отставку «по собственному желанию».