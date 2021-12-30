Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива на днях в своем Telegram-канале предложил работу помощнице бывшего замминистра образования, которая оказалась в центре скандала из-за наряда

Платье раздора: за помощницу экс-министра заступилась «Мисс Украина Вселенная 2021» © Кристина Тишкун/Инстаграм написал Кива.

По его словам, как мужчина и офицер, он не может оставить в беде девушку и готов ей предложить более перспективную должность помощника в своем аппарате.

«Мы должны помогать тем, кто попал в беду!», — сыронизировал он.

Пользователи в комментариях к посту оценили шутку политика.

«Надо будет шест смонтировать в кабинете», «Желающих ей помочь думаю много», «Предложить свой аппарат», «Жук», — написали они.

На прошлой неделе заместитель министра образования Игорь Гарбарук находился с рабочим визитом во Львове и посетил Львовский городской совет. Фурор вызвал откровенный наряд помощницы Гарбарука Кристины Тишкун, которая пришла на мероприятие в платье с ассиметричным лифом, глубоко открывающем бюст, а поверх надела крупный крест. Снимок в этом наряде и в компании своего руководства девушка сама опубликовала в соцсетях, но позже удалила пост. Поначалу Гарбарук пытался вступиться за подчиненную, однако уже через день подал в отставку «по собственному желанию».