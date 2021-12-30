Одна из участниц финального отбора конкурса «Мисс Украина-2021», 25-летняя модель Юлия Андриенко, которая накануне похвасталась нарушением ПДД в сети, получила заслуженный штраф. Информация об этом появилась 29 декабря на официальной странице патрульной полиции Харьковской области в Facebook

Обнаглела: украинская модель взбесила сеть поведением на дороге © Юлия Андриенко/Инстаграм

«Курица безмозглая», «Когда мозги разлетятся на дороге, будет не до смеха, хотя, откуда им взяться. Чем провинились другие водители и пешеходы, когда такое за рулем, оно осознает, что является потенциальным убийцей?», «Как все это достало… каждая тупица с сиськами и губами, считает, что ей все можно. При этом тупости, вообще, нет предела…они снимают нарушения и выставляют в сеть. Ау… полиция, где реакция?», «Интересно, а наши доблестные полицаи или прокураторы как-нибудь отреагируют? Или им труп подавай?» — возмутились пользователи, и реакция последовала.

«Патрульные разыскали и опросили женщину. С правонарушением она согласна. На гражданку инспекторы составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП», — пояснили в пресс-службе.