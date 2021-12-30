Москва уже прорабатывает вопрос с двумя американскими биолабораториями в Казахстане, которые несут серьезные риски для региона, поскольку идет работа над опасными для человека штаммами с целью разработки биооружия. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк «Есть документы, доказывающие, что работы не прекращались и деньги на эти лаборатории продолжают выделяться Пентагоном», — подчеркнул Мендкович. Нужна жесткая реакция президента страны по ликвидации этих объектов, которые фактически не подчиняются власти Казахстана, хотя находятся на территории республики, президент должен отстоять свой суверенитет от американских колонизаторов, заключил собеседник издания. Полностью интервью можно прочитать здесь.