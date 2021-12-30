Эксперт отметил, что в 2021 году в лабораторию в Алматы по настоянию Москвы была допущена военная инспекция, но потом оказалось, что оттуда на момент инспекции американские военные были убраны, и теперь они строят новую биолабораторию на юге страны.
«Есть документы, доказывающие, что работы не прекращались и деньги на эти лаборатории продолжают выделяться Пентагоном», — подчеркнул Мендкович.
Нужна жесткая реакция президента страны по ликвидации этих объектов, которые фактически не подчиняются власти Казахстана, хотя находятся на территории республики, президент должен отстоять свой суверенитет от американских колонизаторов, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.