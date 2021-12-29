Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против оппозиционных телеканалов UkrLive и «Первый независимый», чтобы избежать обвинений в заигрывании с пророссийскими политическими силами на фоне подозрений своему предшественнику Петру Порошенко. Об этом 28 декабря в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Вадим Карасев

«Беспрецедентное уничтожение свободы слова»: Шуфрич отреагировал на санкции Зеленского против медикомпаний © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и совладелец закрытых телеканалов Нестор Шуфрич назвал абсурдным решение СНБО Украины. Он отметил, что никаких оснований вводить санкции не было, поскольку телеканалы работали в юридическом поле Украины.

Указ главы государства был обнародован на сайте Офиса президента Украины 28 декабря. Санкции ввели против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы «Первый независимый» и UkrLive — ООО «Медиахолдинг Новости», ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепространство». Срок ограничительных мер установлен на пять лет. Мотивационная часть в документах отсутствует.