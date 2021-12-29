«Гоняются за Порошенко. Порошенко якобы патриот. Для того, чтобы не обвиняли власть в том, что она гоняется за патриотическими силами надо симметрично ударить по так называемым пророссийским силам. Сейчас договорятся Джозеф Байден и Владимир Путин. Придется что-то делать по "Минску" и так далее. Чтобы не было обвинений, что власть работает на пророссийские силы, вот, пожалуйста. Якобы мы не имеем к этому отношения, а наоборот бьем по ОПЗЖ и по их медийным каналам», — заявил эксперт.
Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и совладелец закрытых телеканалов Нестор Шуфрич назвал абсурдным решение СНБО Украины. Он отметил, что никаких оснований вводить санкции не было, поскольку телеканалы работали в юридическом поле Украины.
Указ главы государства был обнародован на сайте Офиса президента Украины 28 декабря. Санкции ввели против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы «Первый независимый» и UkrLive — ООО «Медиахолдинг Новости», ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепространство». Срок ограничительных мер установлен на пять лет. Мотивационная часть в документах отсутствует.