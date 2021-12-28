«По инициативе МФО "Разумная политика" Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога по признакам уголовного правонарушения, передбаченного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий во время пересечения блокпоста в Донецкой области», — говорится в сообщении.
Также, добавил Разумков, Офис генпрокурора Украины приобщил обращение его команды относительно «возможного сопротивления работнику правоохранительного органа к соответствующему уголовному делу».
Он приложил к записи фото писем от ГБР и Офиса генпрокурора, где отмечается, что досудебные расследования в соответствующих уголовных производствах были начаты 20 декабря.
Ранее Кабинет министров Украины отстранил Гогилашвили от должности по требованию президента Владимира Зеленского. Это произошло после инцидента, случившегося с замминистра на въезде в Донецкую область, где он спровоцировал конфликт с полицейскими и чуть не устроил с ними драку.
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