Госбюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное расследование в отношении экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили. Об этом 28 декабря сообщил бывший спикер Верховной Рады, лидер межфракционного объединения (МФО) «Разумная политика» Дмитрий Разумков в своем Facebook

«По инициативе МФО "Разумная политика" Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога по признакам уголовного правонарушения, передбаченного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий во время пересечения блокпоста в Донецкой области», — говорится в сообщении.

Попавший на «Миротворец» экс-замглавы МВД Украины опроверг гражданство России © Facebook, Олександр Гогілашвілі

Он приложил к записи фото писем от ГБР и Офиса генпрокурора, где отмечается, что досудебные расследования в соответствующих уголовных производствах были начаты 20 декабря.

Ранее Кабинет министров Украины отстранил Гогилашвили от должности по требованию президента Владимира Зеленского. Это произошло после инцидента, случившегося с замминистра на въезде в Донецкую область, где он спровоцировал конфликт с полицейскими и чуть не устроил с ними драку.