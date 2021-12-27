Проблема беженцев из Афганистана не прекращала существовать после окончательного прихода к власти талибов*. Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в интервью Украина.ру

Ранее ряд экспертов высказал мнение, что военные столкновения в Афганистане возобновятся весной 2022 года.

«Там, во первых, начнётся чудовищный голод не позже января-февраля, а, собственно говоря, там ничего и не прекращалось — это вечная проблема. Поэтому разводим руками, понимаем, что [Западу] не надо заниматься сносом стабильных и вполне справляющихся со своими функциями режимов», — сказал Сатановский. «Следующий Афганистан». Что Вашингтон будет делать с Украиной дальше © РИА Новости, Александр Имедашвили, STF / Перейти в фотобанк

Если бы в Афганистане осталась просоветская власть, об этом можно было бы только мечтать. Американцы, проиграв 20 лет войны, вновь привели талибов к власти, что дестабилизировало регион в очередной раз, заключил эксперт.

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