Кризис с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, размещение военных НАТО на Украине, задержка сертификации «Северного потока-2», антироссийский курс Армении и турецкий «Великий Туран» под эгидой Великобритании - части большого антироссийского фронта, считает политический аналитик Евгений Сатановский

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Евгений Янович, мы видим кадры зверств польских пограничников в отношении мигрантов. Мой знакомый из Гёттингенского университета просто взорвался, когда я провёл параллели Лукашенко с Frontex, кораблями Евросоюза, которые, как паромы, перевозят мигрантов с побережья Ливии в Италию. Почему для Европы мигранты от Лукашенко «плохие» и над ними можно издеваться, а от африканских полевых генералов — «хорошие»?

– Европа такая. Европа была, есть и будет местом ханжеским, подлым. Так было всегда. Соответственно, те кто плывут через Средиземное море, попадают в Грецию, Италию, Испанию, это старые европейские страны. Там журналисты фиксировать зверства местных пограничников над мигрантами не должны, поэтому политики ведут себя соответственно, иначе это плохо скажется на их рейтинге.

Польским политикам совершенно плевать, что будет с мигрантами, польская полиция и силовики будут действовать так жёстко, как только смогут. Как в Польше и в Прибалтике традиционно поступают со смуглыми людьми, которые говорят на незнакомом им языке, хорошо известно было после войны остаткам местных евреев и цыган. «Башню» снесло? Сатановский о том, что России давно следовало бы сделать с Грузией и Украиной © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Почему Польша, тем более, сегодняшняя Польша, вернувшаяся к вершинам своего национализма, а она между двумя мировыми войнами была абсолютно нацистской страной, почему она должна вести себя иначе?

Почему европейцев должно беспокоить то, что происходит на границе между Польшей и теми людьми, которых они вежливо называют «восточными варварами»? В конце концов, Польшу они тоже презирают, её же еще Черчилль называл «гиеной Европы». Ради бога, пусть делают что хотят. Им можно.

- Что должен предпринять Лукашенко? Сможет ли он выбить из Европы какие-то преференции?

– Я никогда не занимаюсь вопросами, которые не входят в мою компетенцию. Вопросы управления Белоруссией находятся в ведении Александра Григорьевича Лукашенко. Я не даю советов президентам, и тем более не пытаюсь оценить их деятельность. Я предсказаний не даю. Предсказания — вещь глупая, бессмысленная. Вы задаёте вопрос о будущем, а будущее — вещь неопределенная.

- Но в настоящем он всё-таки добился переговоров с Меркель… Белорусский эксперт рассказал, правда ли Лукашенко и Меркель договорились насчет мигрантов © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

– Я не вижу в этом никакого прока. От того, что уходящий канцлер Четвёртого Рейха позвонил белорусскому президенту, с моей точки зрения, проку пока что ноль. Как для Лукашенко, так и для мигрантов. Я вообще не вижу никакого смысла в процессах, форматах, соглашениях, звонках политиков. Я от этого не тащусь, в отличие от очень многих журналистов. Обсуждать это считаю абсолютно бессмысленным. Это работа Меркель — кому-то звонить, что-то говорить. Делать она что-нибудь будет, нет? Ну если нет, значит нет.

- Вы писали, что мигранты курдские. Вам примерно известен этнический состав этих групп людей, которые сейчас в Белоруссии?

– В основном это курды из двух конкретных иракских городов. А так — мало ли кто там может быть. На Ближнем и Среднем Востоке мигранты самых разных этнических категорий, точно так же, как из Африки идёт какой угодно конфессиональный и племенной состав мигрантов. Какая, собственно говоря, разница?

Это люди, которые хотят попасть в Германию, в страну, где пока ещё «канцлерит» Ангела Меркель, которая раскрывала широкие объятия в 2015 году приходу мигрантов, беженцев в Европу. Они просят предоставить им проход через Польшу, страну, которая была одной из трёх основных, разгромивших в своё время Ирак Саддама Хуссейна. Эксперт раскрыл, чем мигранты раздражают простых белорусов © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

Главный воинский контингент, который там был — американцы, англичане и поляки. Они имеют самое прямое отношение к появлению на рубежах Европы курдских беженцев. Вот и всё, что следует об этом знать. А дальше с интересом смотреть, как европейцы (поляки утверждают, что они — европейцы?) из Польши будут следовать европейским ценностям — гуманизму, либерализму, покровительству слабым и сирым — беженцам, мигрантам. Что-то пока незаметно.

- Как вы думаете, Лукашенко отбирал конкретные группы мигрантов?

– Я сомневаюсь, что у Лукашенко был какой-то смысл заниматься этим вопросом. Ему делать больше нечего? Других забот нет, кроме как сортировать мигрантов, которые должны придти к польскому рубежу? Это несерьёзно. Он президент государства. Ему есть чем заняться.

- То есть, Польша получила такую «ответку» за Ирак? Всеволод Шимов: Польша использует миграционный кризис, пытаясь нарастить свой вес в ЕС © vk.com, Всеволод Шимов

– Польша получила то, что она заслужила. Она рвалась в Европу. Далеко не только Польша рвалась. Немцы тоже заслужили то, что заслужили, потому что я прекрасно помню фразу: «Безопасность Евросоюза и Германии начинается в хребтах Гиндукуша», когда началась афганская операция президента Буша-младшего. Ну, хорошо, если безопасность Германии в горах Гиндукуша, то с гор Гиндукуша в Германию уже много кто пришёл, а много кто ещё и не пришёл. Ещё только начинается.

- Вы, наверное, имеете в виду то, что к весне в Афганистане снова начнутся боевые действия?

– Там, во первых, начнётся чудовищный голод не позже января-февраля, а, собственно говоря, там ничего и не прекращалось — это вечная проблема. Поэтому разводим руками, понимаем, что не надо заниматься сносом стабильных и вполне справляющихся со своими функциями режимов, если бы в Афганистане оставался тот же Наджибулла [просоветский президент Афганистана — ред.], можно было бы только мечтать только об этом. Но его же снесли в пользу моджахедов, моджахедов в пользу талибов, теперь американцы, проиграв 20 лет войны, талибов опять привели к власти — фантастика. Пожмём плечами.

- Другая тема — задержка сертификации «Северного потока-2», эскалация в Донбассе — это элементы одной игры? Запад ждёт, пока Россия «дёрнется»?

– Если считать это всё частями общего антироссийского курса — да, конечно. А дальше — увидим. Какая разница — одна это игра или нет? Вот, говорят что до лета "Северный поток-2" запускать не будет никто. Ну отлично! «Мёрзни-мёрзни, волчий хвост». Путин очень правильно сказал — хорошо, люди собираются выморозить пол-Европы, никаких проблем. «Северный поток — 2»: Сертификация оператора проекта приостановлена, а немецкий суд окончательно отверг претензии экологов к газопроводу © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Что касается Донбасса, уже и американцы предупреждали всех своих союзников, что в Донбассе будет обострение, уже и Зеленский об этом сказал, уже и англичан, судя по всему, к нему подвезли, уже и американцы, как нам сказали, есть на территории Украины — не только флот. Будем посмотреть, чем это всё кончится. Кончиться может это удивительным для всех них образом.

- Они просто ждут лучшего момента?

– Я не знаю, чего ждут «они», я думаю, что у нас тоже многие ждут того светлого момента, когда кто-нибудь с Украины обстреляет территорию Российской Федерации, или западные военные попытаются помочь Зеленскому взять под контроль Донбасс. Потому что уже так это всё осточертело — вместе с Минскими соглашениями, с Нормандским форматом и всеми прочими «разводками», которые слишком долго, на протяжении многих лет…Понятно, по-моему всем, кроме тех, кто участвует в этой странной игре.

- Сергей Лавров опубликовал дипломатическую переписку с главами МИД Германии и Франции — это такой уже резкий шаг, надоели?..

– Я не знаю, что надоело Сергею Викторовичу — я с ним это не обсуждал, знаю, что дико надоела сама политика российских властей в отношении Украины, это точно. Неслучайно говорили после Крымской весны, что надо выполнить пожелания соседей и армия России должна ударить вплоть до Приднестровья и закрыть эту тему раз и навсегда. Россия не закроет глаза на провокации Евросоюза - Лавров © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

- Вероятность войны между Западом и Россией?

– Вероятность войны между Западом и Россией в принципе — сто процентов. Вопрос — когда она будет и будет ли она с применением ядерных вооружений или обычных, насколько мы будем к ней готовы, насколько у нас есть новые системы стратегических вооружений, превышающие все возможности американских, насколько всё это будет готово к использованию и так далее.

- То есть, сто процентов. Но будущее вы не предсказываете, и когда война случится, не можете сказать?

– То, что война будет — это понятно. А когда она будет — не знает сейчас никто. Войн же никто не хочет. И Первую мировую никто не хотел, и Вьетнамскую войну никто не хотел. Они сами начинаются — ветром надуло.

- Вы недавно в передаче Владимира Соловьёва коснулись Армении. Хотел бы узнать ваше мнение — каким образом в стране, которая экзистенциально завязана на России, осуществилась цветная революция, и даже русофобия стала процветать? Искандарян рассказал, за что Армения благодарна СССР © Sputnik /Asatur Yesayants / Sputnik /Asatur Yesayants / Перейти в фотобанк

– Экзистенциальная завязка на России — плод больной фантазии отечественных политологов, безграмотная, бессмысленная точка зрения. Армяне в Армении и не в Армении существовали на Ближнем и Среднем Востоке, в Европе, на протяжении нескольких тысяч лет. Без России и до того, как она возникла.

Да, действительно, Армения сегодняшняя как государство обязана России своим существованием. Но до того была Армения американская, Армения французская, Армения ливанская, иранская, а когда-то и Армения турецкая. До геноцида армян. И в этом плане у армян богатая история, в этой истории было разное, включая группировки радикалов.

Самых откровенных террористов, и группировки радикалов и террористов пытались как-то своё фе высказывать по разным поводам российскому руководству. Разве что этим можно объяснить всё происходящее. Американцы, если угодно, перекупили не Армению, а её руководство, по принципу Березовского — «не покупай завод, купи директора». Это работает, и не только в Армении.

- То есть мы видим превращение Армении российской в Армению турецкую?

– Мы видим превращение Армении в Армению европейско-американскую, пока что. А когда и если долоббируют, тогда она вполне может оказаться частью антироссийского Закавказья. Как минимум, в Грузии руководство страны крайне жёстко антироссийское. Да и в Армении сегодняшней руководство более чем антироссийское. И этим людям совершенно наплевать на то, с чего Армения живёт и благодаря кому её государственность вообще существует. Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах © Минобороны Азербайджана

- Хотел спросить о роли британцев в этой «Большой игре» — вот они полезли и на Украину, и в Польшу, известно, что и на Кавказе они были.

– Британцы были везде в этом мире — в Крымскую войну Британия воевала против нас, и на Белом море, и на Балтике, и на Курилах. Более того, в Крыму закопано, насколько я помню, более 22 тысяч англичан. Наверное, им хочется повторить. Более полтораста лет прошло, имеют право.

- Этот «Великий Туран» они тоже поддерживают, получается?

– Всё, что направлено против России, её существования, её границ, будет поддерживаться всем Западом на все сто процентов.

- Какие ещё антироссийские планы могут быть у Запада? Порошенко призвал НАТО предоставить Украине больше оружия © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

– Я не знаю какие, но все эти планы должны отбиваться мгновенно, как только они начинают реализовываться, а изобретатели и основные менеджеры этих планов должны аккуратно укладываться в грунт вслед за теми британскими моряками и офицерами, которых уложили там в Крымскую войну. Всё.

- Я немного переформулирую вопрос — Украина, Польша, Турция, Закавказье — с какого-то ещё направления нам стоит ожидать эскалации?

– Нам со всех направлений надо ожидать. Ударят по нашей территории ядерным оружием американским — пойдут через северный полюс. Попытки пригнать в Баренцево море очередную подводную лодку с ракетами системы AEGIS, и чтобы она обстреляла российскую территорию — тоже реальность, и много чего, о чём мы с вами говорили — вещи реальные.