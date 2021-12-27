Алогичная и аморальная политика киевских властей привела Украину к грани энергетического кризиса. О том, почему Киев не может решиться на самый лёгкий выход из кризиса - покупку угля у ЛДНР, рассказал в интервью Украина.ру политолог Василь Вакаров

Вакаров отметил противоречие в том, что Украина поставляет в Донецк и Луганск воду за деньги, но покупка угля у народных республик считается "зрадой", и назвал иные причины, по которым киевские власти блокируют поставки.

«Мы покупаем этот же уголь, но по серым схемам: через Турцию, через Польшу…[Помимо этого], власть не пойдёт на попятную, у нас идёт процесс, очень серьёзный и громкий процесс в Украине…Я имею в виду преследование Медведчука. Закрыли телеканалы. И что же предъявляют Медведчуку? Ему предъявляют измену родине за то, что он в 2014-2015 годах организовал или соучаствовал, или наладил механизм поставки угля из Донецка и Луганска в Киев», — сказал Вакаров. Украина переплачивает США за уголь в четыре раза - Мураев © Facebook, Евгений Мураев

Освобождение Медведчука от преследования Вакаров считает невозможным, так как Медведчук имеет недюжинный политический вес и способен причинить президенту Зеленскому немало проблем.

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