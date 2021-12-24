Киев должен участвовать в консультациях по безопасности ЕС, США или НАТО с РФ, так как вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается на Украине. Об этом 24 декабря в своем Twitter заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Волкодав против лисодава. Россия не допустит забалтывания своих требований к США и НАТО © pravda.ru

«Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается на Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему», — написал Кулеба.

Ранее МИД России опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.