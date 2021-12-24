По его словам, на границе с Украиной сосредоточены 170 тысяч солдат, однако они не смогут победить в случае противостояния. Арестович считает, что у российских войск якобы очень низкая степень готовности, а слухи об их мощи сильно преувеличены. Поэтому Москву в случае открытого конфликта ждут серьезные проблемы.
«Если сами россияне находятся, включая Путина, в плену мифов о своей же собственной мощи, они, конечно, могут попытаться дернуться, но кончится это все страшным поражением. Страшным для них», — заверил Арестович.
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно напоминали в Кремле, подобные выпады используют в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
Накануне президент России Владимир Путин, во время пресс-конференции отвечая на вопрос британской журналистки о «возможности нападения» России на Украину, в очередной раз подчеркнул, что Москва никому не угрожает.
Недавно корреспондент Девид Экс написал в статье для Forbes, что Украине не стоит делать ставку на устаревшую артиллерию — она не поможет защитить страну в случае гипотетического нападения России. Он прикрепил к материалу официальные документы и отметил, что сейчас украинские сухопутные войска численностью 145 тысяч человек оснащены мощным артиллерийским арсеналом и имеют на вооружении не менее 1,8 тысячи пушек и систем залпового огня. При этом их состояние оставляет желать лучшего: большая часть орудий требует ремонта. Также наблюдается дефицит боеприпасов. По мнению корреспондента, украинская армия способна сражаться в войне низкой интенсивности, но надеяться на победу в возможном столкновении с РФ не стоит.