Россия не готова к войне с Украиной, и Западу стоит пересмотреть взгляды на мощь ее армии. Такую точку зрения 23 декабря высказал советник главы Офиса президента, пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире интернет-канала Politeka

«Махнут ручкой»: Арестович оценил возможную помощь Британии Украине © Facebook, Constantine Romanchuk

«Если сами россияне находятся, включая Путина, в плену мифов о своей же собственной мощи, они, конечно, могут попытаться дернуться, но кончится это все страшным поражением. Страшным для них», — заверил Арестович.

В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно напоминали в Кремле, подобные выпады используют в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.

Накануне президент России Владимир Путин, во время пресс-конференции отвечая на вопрос британской журналистки о «возможности нападения» России на Украину, в очередной раз подчеркнул, что Москва никому не угрожает.

Недавно корреспондент Девид Экс написал в статье для Forbes, что Украине не стоит делать ставку на устаревшую артиллерию — она не поможет защитить страну в случае гипотетического нападения России. Он прикрепил к материалу официальные документы и отметил, что сейчас украинские сухопутные войска численностью 145 тысяч человек оснащены мощным артиллерийским арсеналом и имеют на вооружении не менее 1,8 тысячи пушек и систем залпового огня. При этом их состояние оставляет желать лучшего: большая часть орудий требует ремонта. Также наблюдается дефицит боеприпасов. По мнению корреспондента, украинская армия способна сражаться в войне низкой интенсивности, но надеяться на победу в возможном столкновении с РФ не стоит.