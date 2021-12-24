«С моей точки зрения создались условия для начала экономической реинтеграции Донбасса. Можно было бы прекратить действия экономической блокады и начать брать украинский уголь с украинских же территорий, которые пока неподконтрольные. Это самый простой и самый эффективный путь», — заявил он.
По его словам, украинской власти, прежде всего, необходимо мобилизовать внутренние ресурсы, а не искать импорт.
Ранее специалист по энергетике Валентин Землянский заявил, что Украине стоит взять пример с Китая, чтобы выйти из энергетического кризиса, который образовался вследствие нехватки в стране угля и газа.
Он отметил, что добыча в Китае на сегодняшний день составляет 12 млн тонн в сутки. Это ровно столько, сколько Украине нужно для прохождения всего отопительного сезона. Землянский заочно предложил украинским властям «поговорить с Китаем», которому угля «сейчас там с избытком».