Острая нехватка угля создала Украине условие для срочной экономической реинтеграции Донбасса. Об этом 23 декабря заявил эксперт, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала Ukrlive

Дело — дрова. Выживет ли Украина без газа и угля © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

По его словам, украинской власти, прежде всего, необходимо мобилизовать внутренние ресурсы, а не искать импорт.

Ранее специалист по энергетике Валентин Землянский заявил, что Украине стоит взять пример с Китая, чтобы выйти из энергетического кризиса, который образовался вследствие нехватки в стране угля и газа.

Он отметил, что добыча в Китае на сегодняшний день составляет 12 млн тонн в сутки. Это ровно столько, сколько Украине нужно для прохождения всего отопительного сезона. Землянский заочно предложил украинским властям «поговорить с Китаем», которому угля «сейчас там с избытком».