Ранее МИД РФ опубликовало проекты соглашений с НАТО и США по взаимному разграничению и обоюдной безопасности. Ряд экспертов отметил, что Запад отвергнет предложения России, однако политолог Михаил Погребинский придерживается другого мнения. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

По мнению Погребинского, переговоры о взаимной безопасности могут быть прерваны не со стороны Запада.

«Будут содержательные, тяжелые переговоры, которые могут быть прерваны Москвой, а не Вашингтоном. Вашингтон заинтересован тянуть их до бесконечности, а Москва, судя по словам Путина, не допустит, чтобы эту тему заболтали. Это значит, что она может решиться на действия, которые будут неприятны американцам и нам [Украине] тоже», — сказал Погребинский. Погребинский оценил шансы Разумкова вывести Украину из тупика © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции заявил, что заявил, что действия Москвы в украинском вопросе будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.