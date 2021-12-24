Пока Украина представляет угрозу для России, Москва не допустит, чтобы эта угроза становилась сильнее, подчеркнул эксперт.

 

«Ясно, что Путин не успокоится до тех пор, пока он не будет уверен в том, что из Украины не исходит опасность для Российской Федерации. Потому что сейчас Украина — это предмет, который формирует угрозу, потому что там сосредотачиваются советники и вооруженные силы натовских стран…Это не устраивает Москву, и она дает это ясно понять, что она не допустит, чтобы эта угроза была все сильнее», — сказал Погребинский.

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© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В результате над интересами США на Украине нависла серьёзная угроза, и было бы лучше, чтобы они уехали оттуда, как из Афганистана. Так Погребинский интерпретирует мысль Путина, которая, по мнению эксперта, читается между строк.

Полностью интервью можно прочитать здесь.