Во время итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что в украинском вопросе Россия будет следовать только собственным интересам безопасности. Это прокомментировал политолог Михаил Погребинский в интервью Украина.ру

Пока Украина представляет угрозу для России, Москва не допустит, чтобы эта угроза становилась сильнее, подчеркнул эксперт.

«Ясно, что Путин не успокоится до тех пор, пока он не будет уверен в том, что из Украины не исходит опасность для Российской Федерации. Потому что сейчас Украина — это предмет, который формирует угрозу, потому что там сосредотачиваются советники и вооруженные силы натовских стран…Это не устраивает Москву, и она дает это ясно понять, что она не допустит, чтобы эта угроза была все сильнее», — сказал Погребинский. Погребинский оценил шансы Разумкова вывести Украину из тупика © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В результате над интересами США на Украине нависла серьёзная угроза, и было бы лучше, чтобы они уехали оттуда, как из Афганистана. Так Погребинский интерпретирует мысль Путина, которая, по мнению эксперта, читается между строк.

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