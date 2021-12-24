Обещание Нурсултана Назарбаева передать полномочия в руководстве правящей партии Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву - это уже хорошо. Другой вопрос, как он будет ей управлять. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: в отношениях между Россией и Казахстаном возникла пауза, о которой нельзя говорить © РИА Новости, Александр Натрускин Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя правящей партии «Нур Отан» действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев остается главой Совета безопасности страны и членом Конституционного совета, а также возглавляет совет по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына».

Эксперт пояснил, что «Нур Отан» — это громадная партийная корпорация, которая целиком и полностью заточена под первого президента, а не под второго.

«Куда они денут заместителя Назарбаева Бауыржана Байбека, который живет одной сокровенной мыслью, как бы ему самому стать главой Казахстана? Если идти дальше в парламент, то можно выйти на главу Мажилиса Нурлана Нигматулина. Там куча людей, которые в сравнении с Токаевым видят себя более перспективными и более значимыми фигурами. Если они решат эти вопросы — слава богу», — констатировал Грозин.

Все внутренние и внешнеполитические проблемы Казахстана связаны с тем, что республика находится в ситуации, когда все от нее требуют какой-то определенности, а она выдать эту определенность не может и не хочет, заключил собеседник издания.

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