Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя правящей партии «Нур Отан» действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев остается главой Совета безопасности страны и членом Конституционного совета, а также возглавляет совет по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына».
Эксперт пояснил, что «Нур Отан» — это громадная партийная корпорация, которая целиком и полностью заточена под первого президента, а не под второго.
«Куда они денут заместителя Назарбаева Бауыржана Байбека, который живет одной сокровенной мыслью, как бы ему самому стать главой Казахстана? Если идти дальше в парламент, то можно выйти на главу Мажилиса Нурлана Нигматулина. Там куча людей, которые в сравнении с Токаевым видят себя более перспективными и более значимыми фигурами. Если они решат эти вопросы — слава богу», — констатировал Грозин.
Все внутренние и внешнеполитические проблемы Казахстана связаны с тем, что республика находится в ситуации, когда все от нее требуют какой-то определенности, а она выдать эту определенность не может и не хочет, заключил собеседник издания.
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