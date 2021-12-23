Путин рассказал, что нынешний внешнеполитический кризис начался в 2014 году.
Он отметил, что Москва смирилась с появлением новых государств после распада СССР, хотя к некоторым из них отошла часть исконно русских земель. И работа велась со всеми руководителями этих стран, не смотря на их внешнеполитическую ориентацию.
В качестве примера он привел Украину времен президента Виктора Ющенко и премьера Юлии Тимошенко, которые открыто заявляли о своей ориентации на Запад, как и нынешняя украинская власть, подчеркнул Путин.
«И никакие действия по поводу Крыма нам даже в голову не приходили. Но что случилось в 2014 году? Госпереворот. Кровавый. Людей убивали и сжигали. Сейчас я не говорю, кто был прав, кто виноват. Ясно, что было законное возмущение и неудовольствие граждан Украины тем, что происходило в стране», — сказал Путин.