Россия предложила Америке договор о разграничении и гарантиях обоюдной безопасности, однако в ответ получила молчание. В таких условиях Москва может усилить кооперацию с Пекином, что может привести к крайне негативным последствиям для США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт российского Института национальной стратегии Александр Костин

Соединённые Штаты сами подготовили почву для "настоящего кошмара" — союза России и Китая, заявил эксперт.

«При этом мы с Китаем не привязываемся друг к другу, но осуществляем согласованную политику. Европа сейчас для США — это обременение, а после такого поворота она становится еще и заложником политики Вашингтона на Тихом океане, что никому в ЕС не понравится», — сказал Костин. «Почувствуете в 4 часа утра 22 февраля»: Жириновский пригрозил США © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Америке придется столкнуться с новым блоком и реагировать на двух направлениях, хотя даже напряжение в двух различных регионах себе сверхдержава в текущем состоянии позволить не может, заключил эксперт.

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