Соединённые Штаты сами подготовили почву для "настоящего кошмара" — союза России и Китая, заявил эксперт.
«При этом мы с Китаем не привязываемся друг к другу, но осуществляем согласованную политику. Европа сейчас для США — это обременение, а после такого поворота она становится еще и заложником политики Вашингтона на Тихом океане, что никому в ЕС не понравится», — сказал Костин.
Америке придется столкнуться с новым блоком и реагировать на двух направлениях, хотя даже напряжение в двух различных регионах себе сверхдержава в текущем состоянии позволить не может, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.