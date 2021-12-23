Вызов Петра Порошенко в следственную службу - не более чем имиджевый приём со стороны президента Украины Владимира Зеленского, считает политолог Кирилл Молчанов. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Эксперт напомнил, что Зеленский обещал стать для Порошенко его «приговором», и сейчас президент пытается выполнить свое обещание.

«А второе — это борьба за так называемого патриотического избирателя. Мы видим, что Зеленский стал таким же, как Порошенко, стал таким «ястребом» — и в военном плане, и в гуманитарном, и в религиозном. Он уже перехватил его повестку, теперь ему нужен «ура-патриотического» избиратель. Нужно показать, что Порошенко — это условный «агент Кремля», который торговал с ЛНР и ДНР», — сказал Молчанов. «Геббельс мог лишь мечтать»: в Раде связали дело против Порошенко со «Сватами» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В то же время, эксперт выразил сомнение, что электорат Порошенко от него отвернётся, потому что он «сектантского» типа — не верит в негатив в адрес экс-президента.

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