Украинская актриса театра и кино Радмила Щеголева, ставшая знаменитой благодаря безмолвной роли помощницы проводницы Верки Сердючки в исполнении артиста Андрея Данилко, ответила на вопрос журналистов, какие именно отношения их связывали. Об этом 22 декабря написал «Главред»

«Был ли у меня с Андреем роман? Как хотите, так и думайте. Близость была. Я была влюблена в жизнь в этот момент. И благодаря ему. Потому что это был мужчина, который мог тебя расслабить настолько, что ты просто наслаждался тем, что тебя окружает, и теми людьми, которые тебя окружают. И эта свобода существования и смех на постоянной основе, это было настолько круто, что казалось, будто ты летаешь. И ты не можешь быть не влюбленным. В этот момент ты влюблен во все, что тебя окружает. И в людей, конечно», — ответила Щеголева.

При этом артистка категорически опровергла, что между ней и Данилко были интимные отношения.

«Геббельс мог лишь мечтать»: в Раде связали дело против Порошенко со «Сватами» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Андрей Данилко в роли Верки Сердючки, а помогала ему Радмила Щеголева, ей была отведена роль молчаливой проводницы Гели.

На шоу сначала приходили украинские звезды, позже стали приглашать и российских знаменитостей.

Данилко сейчас 48 лет, он ни разу не состоял в официальном браке и не имеет детей, из-за чего артисту приписывают нетрадиционную сексуальную ориентацию. В то же время в сети регулярно появляются слухи о том, что у него были романы с Щеголевой и другой коллегой по проекту Инной Белоконь, которая до сих пори играет мать Сердючки.