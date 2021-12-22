Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу пора уйти с поста, потому что он не справляется со своими обязанностями. Об этом 22 декабря заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в интервью RT

Лавров сказал, когда состоятся переговоры РФ и США © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

По словам министра, если Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высших уровнях, то, наверное, «действительно ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется».

Он отметил, что Столтенберг громогласно и даже высокомерно заявляет, что «никто не имеет права нарушать принцип Вашингтонского договора, в соответствии с которым двери открыты для любого потенциального аспиранта, желающего присоединиться к НАТО».

Министр заявил также, что по слухам, Столтенберг собирается переходить на работу в Центробанк Норвегии.

Ранее Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ заявил, что решение Украины на присоединение к НАТО не является предметом для компромисса и переговоров с Россией.