«Да, мы кумовья, но мы очень редко видимся. Как мы шутим: "Вова нашел себе нормальную работу". Ну потому что так все время было: "Найдите нормальную работу. Сколько можно заниматься этой свистопляской?" Мы стали значительно реже видеться. Конечно, с 2019 года все сильно изменилось. Было бы странно, если бы нет», — рассказала она.
Кравец отметила, что не следит за политикой, зато обращает внимание на то, как Зеленский выглядит, насколько напряженное у него лицо. Ведь порой, подчеркнула актриса, кажется, что это совсем другой человек.
«В то же время ты видишь того же человека и понимаешь, что, несмотря на колоссальное напряжение и нагрузку, с которой он столкнулся, и какие-то наверняка новые знания, которые не были ему открыты до того, как он собирался возглавить страну, думаю, там много разных потрясений, он остался для меня Вовой. Не Владимиром Александровичем. И я этому очень рада» — сказала она.
Кравец сказала, что старается лишний раз не беспокоить бывшего шефа, поэтому пишет ему только когда нужно поздравить с праздниками или прокомментировать его выступление. Также артистка подчеркнула, что очень верит в Зеленского.
Елена Кравец — уроженка Кривого Рога, с 2000 года является актрисой студии «Квартал 95», руководителем которой до 2019 года был Владимир Зеленский.