Актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец дала интервью украинской ведущей Маше Ефросининой, в котором рассказала, как часто общается с бывшим шефом, а ныне президентом страны Владимиром Зеленским, и следит ли за его деятельность на главном государственном посту. Соответствующее видео вышло на YouTube-канале Ефросининой 21 декабря

«Да, мы кумовья, но мы очень редко видимся. Как мы шутим: "Вова нашел себе нормальную работу". Ну потому что так все время было: "Найдите нормальную работу. Сколько можно заниматься этой свистопляской?" Мы стали значительно реже видеться. Конечно, с 2019 года все сильно изменилось. Было бы странно, если бы нет», — рассказала она.

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«В то же время ты видишь того же человека и понимаешь, что, несмотря на колоссальное напряжение и нагрузку, с которой он столкнулся, и какие-то наверняка новые знания, которые не были ему открыты до того, как он собирался возглавить страну, думаю, там много разных потрясений, он остался для меня Вовой. Не Владимиром Александровичем. И я этому очень рада» — сказала она.

Кравец сказала, что старается лишний раз не беспокоить бывшего шефа, поэтому пишет ему только когда нужно поздравить с праздниками или прокомментировать его выступление. Также артистка подчеркнула, что очень верит в Зеленского.

Елена Кравец — уроженка Кривого Рога, с 2000 года является актрисой студии «Квартал 95», руководителем которой до 2019 года был Владимир Зеленский.