«Если морозы будут под —20, дела приобретут скверный оборот для власти. Если такие, как сейчас (-1 или —5), пропетляют», — указал Золотарев.
При развитии негативного сценария команду президента ждет «идеальный шторм», спрогнозировал политолог.
Тогда, по его словам, Зеленский будет все проблемы Украины валить на олигархов и на Россию, а те, кто сплотился сейчас вокруг Рината Ахметова, будут говорить, что это Зеленский и Шмыгаль довели до такой ситуации.
А если власть удержит ситуацию под контролем, дело приобретет проблемный для Ахметова оборот — поскольку коллективный Запад нацелился на вытеснение украинской олигархии, отметил Золотарев.
Если же на власть свалятся зима и холода, тогда даже если на предприятиях Ахметова введут временную администрацию, положение у власти будет хуже, указал он.
Решающими станут январь, февраль и март, подчеркнул Золотарев.
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