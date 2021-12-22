Если на Украине разразится энергетический кризис, вопрос тарифов и энергетики сразу превратится в политический и снесет команду Владимира Зеленского, сказал в интервью Украина.ру директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

«Если морозы будут под —20, дела приобретут скверный оборот для власти. Если такие, как сейчас (-1 или —5), пропетляют», — указал Золотарев.

При развитии негативного сценария команду президента ждет «идеальный шторм», спрогнозировал политолог.

Тогда, по его словам, Зеленский будет все проблемы Украины валить на олигархов и на Россию, а те, кто сплотился сейчас вокруг Рината Ахметова, будут говорить, что это Зеленский и Шмыгаль довели до такой ситуации.

«Ввергнуть страну в пожар». Отберет ли команда Зеленского активы Ахметова © РИА Новости,

Если же на власть свалятся зима и холода, тогда даже если на предприятиях Ахметова введут временную администрацию, положение у власти будет хуже, указал он.

Решающими станут январь, февраль и март, подчеркнул Золотарев.

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