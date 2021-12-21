Если в январе и феврали на Украине морозы будут сильными, вопрос тарифов и энергетики сразу превратится для президента Владимира Зеленского в политический со всеми вытекающими последствиями, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Украина.ру

- Андрей Владимирович, вы могли бы выделить конкретное событие, в котором максимально точно проявились бы все тенденции, происходившие на Украине в 2021 году?

— Уходящий год — это просто калейдоскоп таких событий. Пожалуй, самое показательное — это то, что украинцев дважды пугали войной, тем более, что после 2014-2015 годов страшилка «Путин нападет» постепенно стала забываться.

В числе прочего — довольно-таки пессимистические итоги тридцатилетии независимости страны, которая провалилась в цивилизационную воронку, превратившись из самой развитой республики СССР с хорошим промышленным и аграрным потенциалом в «аграрную супердержаву», у которой кроме подсолнечного масла, кукурузы и рапса все осталось в прошлом.

Впервые были озвучены цифры оттока украинцев, которые сопоставимы с потерями Украины во Второй мировой войне (более трех млн украинцев за последнее десятилетие уехали и не вернулись). Это самый наглядный того, что Украина превратилась в страну прикладного социального дарвинизма и страну массовой эвакуации активного и трудоспособного населения.

Перспективы в этом плане самые пессимистические.

- Как этот год прошел для Зеленского?

— Для президента год прошел вполне нормально. Могло быть хуже. Президент заканчивает год, оставаясь первым в рейтинге, он сохранил пусть и шаткий, но контроль над монобольшинством. Следующий год в этом плане будет более тяжелым.

Да, президент может рассказать о «крымской платформе» и о встрече с Байденом, но с точки зрения рядового украинца это не те события, которые его цепляют. Более того, впервые за семь лет страх перед повышением тарифов и ростом цен оттеснил на второй план страх перед войной. Это самая наглядная иллюстрация положения в стране.

А так все идет своим чередом. Мирные переговоры проходят по принципу: «процесс все, цель — ничто», кредиты берем, социальные гарантии потихонечку урезают, большую стройку продолжают. Кстати, к большой стройке у меня нет негативного отношения, с дорогами вправду стало чуть-чуть лучше.

- Насколько серьезен конфликт Зеленского с Разумковым и Ахметовым? Как он будет развиваться и чем закончится?

— Разумков уже давно нацелился на автономное плаванье. Он еще год назад перерегистрировал партию под «Разумную силу», следовательно, еще год назад между ними были серьезные противоречия еще до всяких санкционных решений СНБО. Они просто стали поводом для радикализации отрыва.

Андрей Серенко: Изучение гибели СССР — это не о прошлом, а о будущем © предоставлено Андреем Серенко

Вслед за Разумков мы увидели дальнейший конфликт с Ахметовым. Впервые самый богатый гражданин Украины пошел на демонстративное противостояние с президентским офисом, хотя до этого Ринат Леонидович славился тем, что он всегда умел найти общий язык и договориться с власть предержащими. Это его отличало от других представителей олигархического кооператива. Он не прятался, но всегда стремился найти общий язык.

Теперь же в течение последнего месяца мы видим, что острота критики президента на каналах самого богатого украинца превосходит критику на каналах того же Виктора Медведчука. Но в следующем году этот конфликт так или иначе разрешится.

Сейчас начнется новогоднее перемирие, депутаты уезжают на Мальдивские округа, и политическая жизнь на три недели остывает (за исключением 2013-2014 годов). Что будет потом? Посмотрим, справится ли Зеленский с энергетическим кризисом.

- А что вы понимаете под словом «справиться/не справится»?

— Проблема в том, будут ли морозы. Если морозы будут под —20, дела приобретут скверный оборот для власти. Если такие, как сейчас (-1 или —5), пропетляют. Если морозы будут сильными, вопрос тарифов и энергетики сразу превратится в политический со всеми вытекающими последствиями. Тогда будет ситуация идеального шторма, о которой я не раз говорил.

В этом случае команда президента будет все валить на олигархов и на Россию, а те, кто сплотился сейчас вокруг Рината Леонидовича, будут показывать пальцами на президента и премьера, что это они довели до такой ситуации. Как говорится, гуртом и батьку бити легче. Январь, февраль, март будут очень непростыми для команды президента. Тогда этот конфликт так или иначе разрешится.

Но если власть удержит ситуацию под контролем, то она приобретет проблемный для Ахметова оборот. Проблема не только в Зеленском, а в том, что коллективный Запад нацелился на вытеснение украинской олигархии, на минимизацию ее влияния и на трансформацию их в крупных бизнесменов.

Когда ты читаешь National Geographic и видишь там разгромную статью об экологии Мариуполя, и когда Atlantic Council вдруг обнаруживают «пророссийские наративы» в интервью Натальи Влащенко (летом не видели, а зимой вдруг увидели), ты понимаешь, что Ахметова будет бить и Запад.

Если же на власть свалятся зима и холода, и даже если на предприятия Ахметова введут временную администрацию, положение у власти будет хуже. Если ситуация будет контролируема, дожимать будут уже самого богатого украинца. Пока же этот человек контролирует треть экономики Украины и четверть валютной выручки, всегда сможет конвертировать экономическое влияние в политическое.

Но к радикальным шагам (шатать ситуацию с помощью улицы или тарифные майданы) Ахметов пока не готов. Пока все ограничивается информационным накатом. Информационного блицкрига тоже не получилось, и после октябрьского падения рейтинги президента стабилизировались.

- А зачем вообще Западу нужно избавляться от украинских олигархов? Какой в этом смысл?

— Как это ни парадоксально, украинская олигархия — это последний оплот национального суверенитета. А США хотят, чтобы подмандатная территория была полностью контролируема и управляема. Есть такой административно-окружной суд в Киеве. Там очень часто принимаются решения, которые не нравятся «соросятне», а, значит, не нравятся их патронам за рубежом и в посольстве.

А кто может влиять на украинских судей? Только те, у кого полным-полно аргументов зеленого цвета. Ангелов в украинских судах нет. Там обитают позвоночные и пресмыкающиеся. А это люди, которые очень четко улавливают конъюнктуру.

И этот год, и следующий будет годом схватки заокеанского «чужого» с украинским олигархическим хищником. Эта борьба продолжается, но она пока не приобрела радикальных форм. В 2022 году жду обострения.

- Если бы «чужой» уничтожил «олигархический кооператив», как бы в таком случае сложились отношения Москвы с Киевом и Киева с Донбассом?

— Сейчас Байден лишь говорит, что мы будем содействовать эффективной работе Нормандского формата и выполнению Минскими соглашений. В случае «уничтожения» управляющий сигнал выполнялся куда более четко.

В 2015 году Нуланд тоже носилась с идеей одностороннего выполнения Киевом Минских соглашений. Все это закончилось взрывами гранат, и после этого как ни пытались сподвигнуть Украину к какому-то прогрессу, дело не шло. Более того, предыдущий президент тогда нацелился на выталкивание Донбасса из Украины. Потому что Донбасс с его избирателями, враждебными действующей украинской власти, не нужны украинскому политикуму.

Андрей Суздальцев: Если Россия присоединит к себе Украину, это продлится до первого ее раздела © Владимир Трефилов Резников, мы не можем выполнить Минские соглашения, но и не можем от них отказаться. Не будет препятствия в виде олигархического кооператива, руководящие и направляющие пожелания из посольств США будут выполняться куда более четко без искажений.

- Как вам из Украины видятся требования России к США и НАТО относительно гарантий безопасности. Чего она конкретно хочет достичь таким образом и чем это все закончится?

— За последние четверть века — это беспрецедентное по ультимативности заявление российского МИДа. Пока отреагировали сателлиты Штатов и еще ряд стран, которые заявили о неприемлемости, но даже страны вроде Великобритании пока молчат.

Письменные гарантии безопасности Россия вряд ли получит, но они признают справедливость части требований России, поэтому процесс зайдет в политический торг. Как знать, где тут окажется Украина и в каком качестве. Может, и в качестве разменной монеты.

Пока вероятность того, что США все оставят и уйдут из Украины, я оцениваю невысоко. Слишком дешево в отличие от Афганистана Украина обходится Штатам, и слишком уж она привлекательна в использовании ее как инструмента. Это тупая рогатина, которая дразнит русского медведя.

- Вернемся к внутренней политики. Как вам видятся перспективы Порошенко, который то ли уехал, ты ли не уехал из страны на фоне попытки вручить ему сообщение о подозрении?

— Роль Порошенко преувеличивается. Если Порошенко снова не подгонят бульдозер «Фортуна» на Банковую, шансов вернуться в президентское кресло у него нет. Но для него это идея-фикс. Он хочет реванша. Он унижен победой Зеленского. Для него это глубокая психологическая травма.

Но и Зеленского недооценивают. Если Владимира Александровича достать, он способен, невзирая на предупреждения со стороны ходатаев за Петра Алексеевича из западного бомонда, он может Порошенко тронуть. Да, «порохоботы» могут рассказывать, что встреча с Варфоломеем была запланирована, но он билеты купил через 15 минут после того, как в одном издании появилась информация, что ему планируют вручение о подозрении.

Порошенко прекрасно знает, что если он попадет в жернова украинской правоохранительной машины, оттуда придется выскакивать с мясом и кровью. Он прекрасно понимает, что доводить до этой ситуации нежелательно.

Даже если дело дойдет до более серьезных последствий, его предупредят. За «15 минут можно добежать до канадской границы», а ему будет достаточно за полтора часа долететь до Вены.

Что касается его политической силы, то «Европейская солидарность» стремилась монополизировать правый сектор украинской политики. Частично ей это удалось, но она оказалась в электоральном гетто сторонников «Армии.Мовы.Виры», и тенденции к расширению я пока не вижу. Да, их политтехнологи пытаются предать Порошенко больше активности и агрессии (он пытался троллить Гетманцева в кулуарах Верховной Рады), но этого недостаточно.

Этого электорального ядра хватает для прохода в следующий состав парламента, по какому бы закону выборы не проводились, фракцию он получит. Равно, как фракцию получит и Юлия Тимошенко.

- А она максимально чего может добиться?

— Это феномен украинской политики. Да, ее много критикуют, но попробуйте четверть века удержаться в топе политиков Украины. Следующая Рада тоже будет с партией «Батькивщина». Это единственная партия, которая структурирована от Луганска до Закарпатья, и у нее есть электоральное ядро.

Понятно, что наибольшая ее поддержка — это одноэтажная Украина в областях центра страны, но этого достаточно чтобы провести фракцию. В ситуации бури и натиска Тимошенко лучше всего проявляется, и там она сможет перепрыгнуть эту ступеньку в 10%.

Пока же она тоже электорально замкнута, и расширить эту нишу можно за счет большого политического кризиса. Она сможет конвертировать имеющиеся у нее ресурсы в свое место в конфигурации власти. Опыт у нее колоссальный, чутье есть. Ее каждый раз списывали с начала нулевых, и каждый раз она возрождалась как Феникс из пепла. Как минимум на ближайшую каденцию Рады она останется в политике.

- Вы сказали о печальных итогах украинской независимости. Вроде бы не хочется говорить о ее распаде, но какой-то идеи будущего пока тоже нет. Что с этим делать?

— Проблема заключается в том, что у Украины не было политической элиты. Этот глубинный хуторок элитой назвать трудно. Он рассматривал власть не как средство в реализации идей независимости, а как инструмент личного обогащения и приумножения капиталов. А народ концентрировался на идее личного выживания. Таким образом, все 30 лет мы проедали то приданое, которое досталось от Советского Союза.

Александр Жилин: Если начнется война России с Украиной, погибнут и Россия, и Украина © Twitter, Александр Жилин

Понятно, что проще всего все списать на то, что украинцы не такие и что Россия козни строит. Но никто не говорит, что обеспечивало поддержку Майдана. Обычно говорят, что это был переворот на деньги ЦРУ, но была и общественная поддержка. И она выступала с требованиями модернизации Украины, которые сейчас замалчивают.

Порошенко не зря выступал с лозунгом «Жити по-новому», другое дело, что сменились лица, а система не сменилась. То же самое происходит и с Зеленским. Либо Украина модернизируется, либо рано или поздно мы увидим на карте то, что мы видели на в третьей части «Слуги народа», когда вышедший из тюрьмы Голобородько увидел карту лоскутной Украины с арбузовской республикой, потому что связность страны снижается и любой политический катаклизм может ослабить ее еще сильнее. Плюс, во многих регионах децентрализацию восприняли как возможность феодализации, что сейчас и происходит.

- Насколько я помню, основной аргумент сторонников Майдана состоял в том, что «нищая Россия нам не нужна», а вот «Европа все сделает». Остались ли в обществе до сих пор эти стереотипы?

— Потихоньку. Это даже видно на уровне заявлений президента, что мы рассчитывали, а они нас бросили. Эти иллюзии до конца не исчезли, но приходит понимание, что Украина может рассчитывать только на собственные силы.