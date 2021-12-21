Украинский бизнесмен Гарик Корогодский объявил, что не оставит детям «ни копейки» наследства, чтобы не портить их самих и их будущее. Такое заявление предприниматель сделал 21 декабря в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону

«Я им (детям — ред.) дал образование. Лучшее из того, которое можно было получить… И я им дал гены. Все: дальше мы друзья, мы тусим везде, мы ходим по клубам, мы очень спаяны, мы одно целое, но денег — нет. На учебу — да», — сказал он.

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«Мне в наследство от родителей не осталось вообще ничего, кроме 40 тысяч долларов, которые мама насобирала из тех, которые я ей давал на жизнь, и она не тратила, а [копила] мне — на черный день. И я знаю, что если я не оставлю детям деньги, то я уберу зону риска», — уверен предприниматель.

Всего у Корогодского 4 детей: старшему Даниилу уже 31 год, он занимается IT-бизнесом и увлекается автогонками. Елизавета чуть младше, замужем, мать двоих детей, но тоже предприниматель. На раскрутку дал денег отец, но по утверждениям самого бизнесмена, дочь в итоге все вернула.

Третья дочь Корогодского Александра учится на биотехнолога в Университетском колледже Лондона, а совсем еще юная Мария уже попробовала силы в вокале, заняв второе место на детском «Евровидении», потом занималась голливудским гримом и косплеем, но пока с профессией точно не определилась.

Корогодский занимается бизнесом с 1980-х, он является совладельцем киевского ТРЦ Dream, а также основателем фонда «Жизнелюб», помогающего пенсионерам. Состояние предпринимателя оценивается в 32 миллиона долларов.