Фанаты певицы Аллы Пугачевой бьют тревогу: артистка, страдающая сахарным диабетом, пренебрегает диетой, что может привести к серьезным, даже фатальным последствиям. Известно, что супруг примадонны Максим Галкин пытается повлиять на ситуацию. Что именно стоит делать, 20 декабря рассказала изданию Украина.ру психолог Татьяна Смирнова

«Алле Борисовне, если мне память не изменяет, 72 года. Она достаточно взрослая девочка, чтобы самостоятельно, без чужого мнения, определиться, что ей нужно делать. Причем даже без мнения мужа. С ним надо советоваться, как общих детей воспитывать, а диета или ее отсутствие — личный выбор каждого, как и какое платье надеть или делать ли подтяжку», — сказала психолог.

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«Даже если предположить, что любовь к сладкому у певицы имеет форму зависимости, то и в этом случае не стоит директивно указывать ей прекратить. При таком положении дел Максиму Александровичу стоит задуматься, какую именно потребность певица "закрывает" с помощью сладостей и постараться решить этот вопрос, чтобы потребность "подсластить" жизнь отпала сама собой», — объяснила Смирнова.