«Алле Борисовне, если мне память не изменяет, 72 года. Она достаточно взрослая девочка, чтобы самостоятельно, без чужого мнения, определиться, что ей нужно делать. Причем даже без мнения мужа. С ним надо советоваться, как общих детей воспитывать, а диета или ее отсутствие — личный выбор каждого, как и какое платье надеть или делать ли подтяжку», — сказала психолог.
По ее мнению, Пугачева, как и любой другой человек, вправе сама делать выбор, даже если его последствия будут негативными. Правда в случае с артисткой решение есть или не есть сладкое вряд ли будет необдуманным или импульсивным, уверена специалист. Хотя возможны варианты.
«Даже если предположить, что любовь к сладкому у певицы имеет форму зависимости, то и в этом случае не стоит директивно указывать ей прекратить. При таком положении дел Максиму Александровичу стоит задуматься, какую именно потребность певица "закрывает" с помощью сладостей и постараться решить этот вопрос, чтобы потребность "подсластить" жизнь отпала сама собой», — объяснила Смирнова.