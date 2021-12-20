Президент США Джо Байден поручил своей администрации сделать все для предотвращения возможного вторжения России на Украину и дал на это «окно в четыре недели». Об этом 20 декабря сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника

Байден рассказал, куда отправит войска в случае «вторжения» России © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он отметил, что санкции США в 2014 году, введенные после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, были направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных российских государственных фирм.

Собеседник телеканала пояснил, что в то время Байден был вице-президентом, а президент Барак Обама отверг его стремление вооружить Украину и ввести жесткие санкции против России. Став президентом, Байден хочет сделать все совсем по-другому. В частности, в случае вторжения России на Украину новые санкции могут нанести существенный удар по российской экономике и ее финансовой системе, утверждает источник.

СМИ, в том числе Politico, Bild, Washington Post и другие, осенью стали публиковать информацию о готовящемся «вторжении» России на Украину. Во время онлайн-саммита с российским президентом Владимиром Путиным Байден заявил об угрожающем характере передвижений российских войск у украинских границ. Российская сторона такую информацию неоднократно опровергала. В Кремле назвали публикации на эту тему «некачественными вбросами» и «пустым нагнетанием», а МИД России подчеркивал, что действия российских вооруженных сил на территории страны — «законное право суверенного государства».

Несмотря на это, лидеры западных стран стали предупреждать Россию о санкциях. По данным источников Bloomberg, в число мер, которые рассматривают США, входят отключение России от SWIFT, новые ограничения против компаний секторов обороны и энергетики, лимиты на операции между крупными российскими банками, включающими, возможно, конвертацию валюты.