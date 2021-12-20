Несмотря на то, что русский язык в Армении не имеет официального статуса, в республике широко представлена русская культура и есть русские школы. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян

В Армении есть русские школы, однако в них обучаются граждане России и нацменьшинства, пояснил эксперт. Для детей-граждан Армении армянской национальности русские школы остаются закрытыми.

«В Армении есть русские школы. Там обучаются граждане России. В Армении есть школы для нацменьшинств, в том числе для русского национального меньшинства. Они обучаются на русском языке…Отношения между Россией и Арменией достаточно благоприятные.Поэтому сказать, что в Армении не присутствует русская культура, нельзя», — сказал Искандарян. Искандарян рассказал, за что Армения благодарна СССР © Sputnik /Asatur Yesayants / Sputnik /Asatur Yesayants / Перейти в фотобанк

В Ереване есть русский театр, и транслируются три российских телеканала, добавил эксперт.

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