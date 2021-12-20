В Армении есть русские школы, однако в них обучаются граждане России и нацменьшинства, пояснил эксперт. Для детей-граждан Армении армянской национальности русские школы остаются закрытыми.
«В Армении есть русские школы. Там обучаются граждане России. В Армении есть школы для нацменьшинств, в том числе для русского национального меньшинства. Они обучаются на русском языке…Отношения между Россией и Арменией достаточно благоприятные.Поэтому сказать, что в Армении не присутствует русская культура, нельзя», — сказал Искандарян.
В Ереване есть русский театр, и транслируются три российских телеканала, добавил эксперт.
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